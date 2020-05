Jahnschule: Beim Neustart ist Hygiene besonders wichtig

Pritzwalk

Rechtzeitig zum Wiederbeginn des Unterrichts in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule in Pritzwalk hat Unternehmer Mike Blechschmidt der Einrichtung jetzt einen Desinfektionsspender zur Verfügung gestellt. Der Firmenchef übergab insgesamt sogar fünf mobile Spender für Handdesinfektionsmittel im Wert von insgesamt 1000 Euro, die auf Kitas und Schulen der Stadt verteilt werden sollen.

Der erste „Vario-Hygieneständer“ steht jetzt vor dem Sekretariat der Jahnschule. Die Grundschule wird am Montag wieder für die ersten Kinder geöffnet. Schüler und Lehrer müssen strenge Hygienevorschriften einhalten. Dazu gehört auch die Handdesinfektion. „Der Hygieneplan stellt extrem hohe Anforderungen“, weiß auch Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel.

Mike Blechschmidt hatte die Idee zu Ostern

Die Idee für die mobilen Spenderstationen ist Mike Blechschmidt über Ostern gekommen, erzählt er: „Sie eignen sich für alle handelsüblichen Modelle an Desinfektionsmittelspendern.“ Der Chef einer großen Reinigungsfirma ließ 150 der flexibel einsetzbaren Aufsteller aus gestanztem Blech eigens in einer Perleberger Firma herstellen.

Die Kunststoffspender können aufgrund der Lochung am Hygieneständer auch in Hüfthöhe angebracht werden und sind dann damit auch für Kita-Kinder erreichbar.

Nicht alle Lehrer können in den normalen Klassenunterricht einsteigen

Schulleiterin Britta Schwarz und ihre Stellvertreterin Sylke Rieche-Schröder freuen sich über den Spender. Sie sind mit ihrem Kollegium im Moment vollauf damit beschäftigt, den Restart des Unterrichts zu organisieren. Denn wegen Corona wird ab Montag nicht nur in Sachen Desinfektion Einiges anders laufen als gewohnt. „Wir arbeiten mit kleinen Gruppen und nur jeweils einem Lehrer“, erklärt die Schulleiterin.

Auch werden nicht alle Lehrkräfte für den Unterricht an der Einrichtung zur Verfügung stehen. „Einige müssen Home-Office machen“, erklärt Britta Schwarz. Denn die Lehrer, die über 60 Jahre alt sind und zur Risikogruppe gehören, werden vorerst nicht in den normalen Klassenunterricht einsteigen.

Lehrerschaft freut sich auf die Schüler

Für das Lehrerkollegium wie die Schülerschaft galt es, seit der Schulschließung am 18. März einen langen Zeitraum zu überbrücken, in dem alles fernmündlich besprochen werden musste, zum Teil online. Es gab auch Absprachen zwischen Klassenlehrern und Eltern. „Der Kontakt hat immer bestanden“, betonte Brittas Schwarz, „wir haben alles im Rahmen des Möglichen gemacht. Im Großen und Ganzen hat das funktioniert“, ist sie sich sicher.

Jetzt aber können die Lehrerinnen den Wiederstart nicht erwarten. „Wir fühlen uns gut vorbereitet“, sagt Sylke Rieche-Schröder, „und wir freuen uns auf die Schüler.“

Ab Montag ist der Unterricht in vielen Klassen wieder möglich

Ab Montag ist der Unterricht wieder in den Jahrgangsstufen 6 an Grundschulen wie der Jahnschule zugelassen. Ferner können wieder die Jahrgangsstufen 6 und 9 an Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkten „emotionale und soziale Entwicklung“, „Lernen“ „Hören“, körperliche und motorische Entwicklung“ sowie „Sehen“ unterrichtet werden.

Der Unterricht kann auch wieder beginnen in der Stufe 9 an Oberschulen und Gymnasien, in der Stufe 11 an Gymnasien sowie in der 12 am beruflichen Gymnasium. Auch der Unterricht zum nachträglichen Erwerb der Fachoberschulreife und der allgemeinen Hochschulreife ist in einzelnen Klassenstufen und Semestern wieder möglich. Ebenso kann auch die berufliche Bildung zum Teil wieder beginnen.

Und es ist wieder erlaubt, Schülerinnen und Schüler das Klassenstufen 1 bis 10 zu unterrichten, die zu Hause pädagogische Angebote nur unzureichend wahrnehmen können, zum Kindeswohl aufzunehmen sind oder im Einzelfall besonderer Unterstützung bedürfen.

Von Bernd Atzenroth