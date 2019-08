Perleberg

Von einem Extrem ins andere. War es vor sechs Jahren zu viel Wasser, das die Prignitz erreichte, ist es jetzt zu wenig. Deutlich zu wenig, wie der Landkreis Prignitz in einem Gespräch anhand von Zahlen und Fotos erläuterte.

Untere Wasserbehörde hat viel zu tun

Die anhaltende Trockenheit sorgt nicht nur dafür, dass die Fließgewässer massiv unter Wassermangel leiden und nicht genutzt werden können, sie beschert der Kreisverwaltung auch mehr Arbeit. Bernd Lindow, Leiter des Sachbereiches Natur und Umwelt, hat sieben Kollegen im Bereich der unteren Wasserbehörde, die alle „viel zu tun“ haben, weiß der Chef.

Zustand und Nutzung der Gewässer sowie die baulichen Anlagen und Pegel im Blick zu behalten, gehört zu den wiederkehrenden Aufgaben. Dazu kommt die Anwendung der entsprechenden Gesetze – derzeit vor dem Hintergrund fehlender Niederschläge.

„Jeder, der Wasser entnehmen will, braucht eine Erlaubnis, das gilt auch für Brunnen auf Privatgrundstücken“, erklärt Bernd Lindow. In jedem Einzelfall müsse die Verwaltung prüfen, ob das möglich sei. Doch selbst wenn der Landkreis grünes Licht gibt, kann es Einschränkungen geben. Und die sind teilweise gravierend, vor allem für die Landwirtschaft.

Landwirtschaft darf Wasser aus den Flüssen nicht nutzen

Derzeit lässt der niedrige Pegelstand in den Flüssen kein Abpumpen durch die Agrarbetriebe zu, um Felder zu wässern. Die fünf erteilten Erlaubnisse, die die Löcknitz betreffen, ruhen aktuell. „Alle Entnahmen sind auf null gesetzt“, sagt Lindow.

Selbst wer das Verbot ignorieren wollte, käme nicht weit, da schlicht und einfach kaum Wasser in den Flussbetten vorhanden ist. Diese Bestandsaufnahme hat der Landkreis für die wichtigsten Fließgewässer – Dömnitz, Karthane, Löcknitz und Stepenitz – festgehalten. Interpretationsspielraum gibt es nicht, die Fakten sprechen eine eindeutige Sprache.

Löcknitz und Karthane sind ausgebaute und durch Wehre regulierte Flüsse. Letzterer fließt kurz vor Wittenberge in die Stepenitz und dann weiter in die Elbe. Das Schöpfwerk Garsedow ist bereits seit dem 29. April geschlossen, erläutert Bernd Lindow. So soll das wenige Wasser in der Karthaneniederung gehalten werden.

Fische stecken in der Elbe fest

Die Stepenitz hat kurz vor der Mündung in die Elbe den Blick auf die „Original-Wasserführung“ freigegeben, schildert Lindow.

Die Fischtreppe in die Karthane liegt auf dem Trocknen. Quelle: Landkreis Prignitz

Leidtragende sind die Fische in der Elbe. Die neben dem Wehr gebaute Fischtreppe liegt auf dem Trocknen, der natürliche Fischaufstieg in die Karthane fällt derzeit flach. Auch in der Elbe haben Wels und Co. wenig Wasser unter den Kiemen. Aktuell steht der Pegel bei 100 Zentimetern in Höhe Wittenberge. Zum Vergleich: Beim Hochwasser 2013 lag der Höchststand bei 7,85 Meter.

Zu flach für Kanus, die Stepenitz bei Wolfshagen. Quelle: Stephanie Fedders

Negativ wirkt sich das Niedrigwasser auch auf touristische Angebote aus. So kann die Stepenitz momentan zwischen Wolfshagen und Perleberg nicht mit Kanus befahren werden. „50 Zentimeter Mindestwasserstand sind notwendig, der Pegel steht aber nur bei 35 Zentimetern“, weiß Bernd Lindow.

So sieht die Uferzone des Speichers in Sadenbeck derzeit aus. Quelle: Landkreis Prignitz

Zu wenig Wasser haben derzeit auch der Rudower See – das einzige natürliche Gewässer im Landkreis – und der Sadenbecker Stausee. Letzterer musste seit April bewusst mit wenig Wasser auskommen. Es wurde gezielt abgesenkt, um den Damm zu entlasten, der baulich in keinem guten Zustand ist.

Von Stephanie Fedders