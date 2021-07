Die Arbeiten an der Pritzwalker Stadtkirche gehen gut voran. Am 4. August soll es nun ein Richtfest geben. Die Feier ist auch als Dankeschön an die Handwerker zu verstehen.

Nikolaikirche in Pritzwalk: Richtfest am 4. August

