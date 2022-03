Nistkästen vom CJD aus Seefeld für die Vogelwelt in Pritzwalk

Seefeld

Schön sind sie anzusehen, die Domizile aus Holz, über die sich die heimische Vogelwelt freuen wird. In echter Handarbeit und vor allem mit viel Spaß haben die Frauen und Männer der Wohnstätten des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland (CJD) aus Seefeld und Groß Woltersdorf die Nistkästen angefertigt, die an diesem Tage abgeholt werden.

Die Wohngruppen des CJD aus Seefeld und Groß Woltersdorf bauen Nistkästen in der Holzwerkstatt

Peter Moska und Wolfgang Hampe sind nach Seefeld gekommen, um die schicken Behausungen in Empfang zu nehmen. Die beiden sind vom 1962 gegründeten Verein der Vogelliebhaber und Züchter aus Pritzwalk und hatten beim CJD angefragt, ob die Bewohner die Häuschen in ihrer vor einem Jahr neu eingerichteten Holzwerkstatt bauen könnten. Also haben Steffi, Marcell und die anderen, die mit Autismus und geistigen Einschränkungen leben und in der Werkstatt in Seefeld gefordert und gefördert werden, in den vergangenen Wochen gemeinsam mit ihren Betreuern Marco Müller aus Groß Woltersdorf und Jens Ploß aus Seefeld 20 Häuschen angefertigt.

Die können sich sehen lassen: Bewohner und Betreuer der CJD-Wohngruppen aus Seefeld und Groß Woltersdorf mit den Nistkästen. Quelle: Stephanie Fedders

Allesamt sind aus recyceltem Material und tragen ein Brandzeichen mit dem Hinweis „CJD Hobelschuppen Seefeld“. Das wird sie unverwechselbar machen, wenn sie erst in Pritzwalk und Umgebung an den Bäumen hängen.

20 Nistkästen des CJD Seefeld gehen an den Verein der Vogelliebhaber aus Pritztwalk

„Wir werden die Häuser im Verein verteilen und im Stadtgebiet anbringen“, sagt der Vereinsvorsitzende Peter Moska. Das große Friedhofsgelände und die Kleingärten in Pritzwalk bieten geeignete Plätze, an denen Vogelarten wie Meisen und Kleiber heimisch sind. Sie sollen in die nagelneuen vier Wände einziehen. Und das möglichst bald, denn die Brutsaison beginnt im Frühjahr.

Fertig für den Einsatz in Pritzwalk: Die Nistkästen, die in der Werkstatt des CJD in Seefeld gebaut wurden. Quelle: Stephanie Fedders

Vielleicht wird es nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Nistkästen die Werkstatt verlassen. „Es war ein schönes Projekt über die vergangenen zwei Monate“, berichtet Jens Ploß. Gemeinsam mit Marco Müller und Peter Moska werden schon Ideen für weitere Häuschen ausgetauscht und die Feinheiten einer idealen Vogelbehausung diskutiert. Hand in Hand wollen die beiden Wohngruppen künftig an weiteren Unikaten arbeiten.

Für die Nistkästen hat der Verein dem CJD eine großzügige Spende überreicht. Mit dem Geld wollen die Bewohner noch einmal Gutes tun und es an die Ukraine-Hilfe überweisen.

Von Stephanie Fedders