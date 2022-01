Pritzwalk

Alten- und Krankenpflege, medizinische Berufe oder eine Karriere bei der Bundes- oder Landespolizei – das waren für die Schüler wohl die interessantesten Themen bei der diesjährigen Berufsorientierung im Rahmen der Bildungsmesse Karriereplus an der Freiherr-von-Rochow-Oberschule in Pritzwalk. Diesmal ist alles aber ein bisschen anders, informiert René Georgius, Leiter des IHK-Regional-Center Prignitz in Pritzwalk.

Konzept wegen Corona leicht geändert

Nachdem vergangenes Jahr die Bildungsmesse Karriereplus durch den Online-Handwerkertag auf der Internetseite jobstartdigital.de ersetzt wurde, haben sich die Organisatoren der Karriereplus – die Oberschule Freiherr-von-Rochow, die Kreishandwerkerschaft Prignitz und das Regional-Center der IHK Potsdam in Zusammenarbeit mit dem Team der jobstartdigital des Vereins Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock und die Stadt Pritzwalk – dazu verabredet, den Unternehmen und Schülern ein hybrides Format anzubieten.

An drei Tagen sind in dieser Woche während der regulären Unterrichtszeit insgesamt vier Blöcke mit jeweils sechs Veranstaltungen im Schulgebäude vorgesehen. Viele Unternehmen haben gleich mehrere, ganz unterschiedliche Ausbildungsberufe im Angebot.

Karriereplus-Messe bietet Workshops an

Vom Unternehmen Nordgetreide etwa waren die technische Ausbilderin Sabrina Erdmann aus dem Werk Falkenhagen und Maja Dohrn, Referentin für Ausbildung aus der Zentrale in Lübeck, gekommen. Sie stellten die Berufe Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Maschinen- und Anlagenführer und Elektroniker für Betriebstechnik in einer Präsentation vor.

Lesen Sie auch:

In manchen der Workshops war die Nachfrage sehr hoch, berichtet Koordinatorin Helga Bonacker von der Rochow-Schule. Für Berufe bei der Landespolizei zum Beispiel interessierten sich fast 30, für Erzieher- und Heilberufe beim CJD Prignitz sogar mehr als 30 Jugendliche. In den Online-Workshop der Ruppiner-Kliniken hatten sich sogar noch mehr Interessenten eingetragen.

Unternehmen profitieren von Bildungsmesse

„Uns lag es am Herzen, die Veranstaltung nicht noch einmal ausfallen zu lassen“, sagt Helga Bonacker. Für die Jugendlichen sei die Berufsorientierung enorm wichtig: „Die Anregungen, die sie hier bekommen, sind gewinnbringend.“ Viele würden nach der Karriereplus ein entsprechendes Praktikum wählen. Andere Schüler wüssten nach den Informationen, dass diese oder jene Richtung eben eher nichts für sie ist.

Nicht nur für die Schüler, auch für die Unternehmen, die oft händeringend Auszubildende suchen, sei die Messe ein wichtiges Instrument, bestätigt René Georgius: „Die jetzige Form ersetzt natürlich nicht die Präsenzveranstaltung. Aber sie bietet wichtige Informationen für die Schüler dieser Schule.“

Kontakt zu den Unternehmen in und um Pritzwalk

Diese können so den direkten Kontakt zu den ausbildenden Unternehmen aufnehmen, die Ausbildungsangebote prüfen und konkrete Fragen stellen. Zur Vertiefung böten viele Unternehmen neben dem Berufspraktikum im laufenden Unterricht auch in den Ferien Praktika, in denen sich die jungen Leute im Betrieb umsehen können. Pro Jahrgang unterrichtet die Rochow-Schule 90 bis 100 Jugendliche.

Von MAZonline