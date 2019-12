So brachte Olaf Waterstradt die Menschen zum Lachen

Schönhagen

Es war sein Weihnachtsprogramm 2019: Mit „Wir sind alle keine Engel“ hatte Olaf Waterstradt in der Schönhagener Mühle am Sonntag das Publikum schnell auf seiner Seite.

40 Besucherinnen und Besucher ließen sich von dem weihnachtlichen Programm beim Brunch mitreißen. „Das Publikum ist so toll mitgegangen“, freute sich der Autor danach im MAZ-Gespräch. Viele Putlitzer und Meyenburger waren nach Schönhagen gekommen, um sich das nicht entgehen zu lassen. Am Ende blieb Olaf Waterstradt zwei Stunden länger als geplant am Ort des Geschehens, „fix und alle, aber richtig schön angenehm fertig“, wie er es ausdrückte. Er hatte sich für sein Publikum verausgabt, das aber gerne.

Gibt es Stollen ganz ohne Zutaten?

Und Waterstradt erhielt viele positive Rückmeldungen, etwa von einer Besucherin, die meinte: „Sie haben uns so wunderschön in die alte Zeit zurückversetzt.“ Ein Gast der Veranstaltung am Sonntag kam am Montag extra nach Putlitz, um sich bei Waterstradt zu bedanken.

Ronny Krumsdorf begrüßte die Gäste in der Schönhagener Mühle. Quelle: Olaf Waterstradt

In seinem Programm hatte Waterstradt skurrile Fragen und um das Weihnachtsfest gestellt. Sein Fazit lautet: „Wir sind alle keine Engel“ und so lautet auch der Titel seines Programms. „Wo kommt denn das Christkind her?“ will eine Sechsjährige wissen und lässt nicht locker, bis sich die gesamte Verwandtschaft geschlagen gibt. Platzt diese Weihnachtsfeier, weil alle über den pädagogischen Ansatz maßlos zerstritten sind? Was geschieht, wenn Weihnachten online bestellt wird oder die Großeltern einen vollkommen „verkehrten“ Weihnachtsmann schicken? Wie sieht das Fest bei den „Best-edschern“ aus? Gesunde Ernährung spielt an den Feiertagen eine große Rolle und so widmet sich der Autor der Frage: Gibt es Stollen ganz ohne Zutaten?

Weihnachtsprogramm bei 35 Grad im Schatten geschrieben

Olaf Waterstradt sagt zum Programm: „Als ich es geschrieben habe, waren draußen 35 Grad im Schatten. Angesichts dieser Temperaturen zu körperlicher Arbeit unfähig, zog ich mich an den PC zurück, um zu schreiben. Warum nicht an die kältere Jahreszeit denken? Und so war meine Tastatur tagelang heißer als die Sonne draußen. Da habe ich Weihnachten mal so richtig aufs Korn genommen. Dabei ist es nicht das Fest eigentlich, sondern das, was wir Menschen draus machen, jeder auf seine Weise. Und gerade diese Vielfalt bietet zum Schreiben natürlich Raum ohne Ende.“

Auch Ronny Krummsdorf von der Schönhagener Mühle hat es sehr gut gefallen – so gut, dass es eine Wiederholung im kommenden Jahr geben könnte. Angedacht sind nach Angaben Waterstradts zwei Termine am Muttertag und am 1. Advent.

Von Bernd Atzenroth