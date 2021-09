Pritzwalk

Eine Gruppe von vier Jugendlichen wurde am Mittwochnachmittag in Pritzwalk von einem Mann dabei beobachtet, wie sie versuchte, einen Trinkwasserautomaten auf dem Parkplatz in der Gartenstraße aufzuhebeln. Als der Zeuge, der den Vorfall bei der Polizei meldete, die Jugendlichen auf ihre Tat ansprach, suchten sie schnell das Weite.

Die unbekannten Täter nahmen auf ihrer Flucht noch Münzen aus dem Automaten mit. Wenig später konnte der Name des Haupttäters herausgefunden werden. Der Stadt Pritzwalk entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 270 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt.

Von MAZonline