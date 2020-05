Ein positiver Corona-Test bei einem Patienten hat dafür gesorgt, dass eine Pritzwalker Ärztin und eine Mitarbeiterin in Quarantäne gehen mussten. Zum Glück war niemand sonst betroffen. Überhaupt gehört der Landkreis Prignitz weiter zu den von Corona wenig betroffenen Gebieten, weshalb Landrat Uhe die Einführung der Obergrenze begrüßt.

Corona in der Prignitz - Patient hat Covid 19 – Ärztin und Mitarbeiterin müssen in Quarantäne