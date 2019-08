Sadenbeck

Die Planung zum Umbau des Speichers Sadenbeck wird nun in Auftrag gegeben. Grundlage dafür sind der Beschluss des Landtags in der letzten Sitzung vor der Sommerpause zum Umbau des Speichers Sadenbeck in einen naturnahen Landschaftssee sowie die im Vorfeld in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie. Das teilte...