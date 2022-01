Pritzwalk

Von klirrenden Fensterscheiben in der Havelberger Straße in Pritzwalk ist ein Anwohner am Montag gegen 22 Uhr aufgeschreckt worden. Er informierte die Polizei, die in einem leer stehenden Gebäude zwei Männer im Alter von 22 und 31 Jahren feststellte.

Die Randalierer in Pritzwalk haben jetzt zwei Anzeigen am Hals

Sie hatten die Scheibe zerstört, um ins Haus zu gelangen und müssen sich nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs verantworten.

Gegen 23.30 Uhr meldete sich erneut ein Anwohner der Havelberger Straße bei der Polizei, weil er Lärm vernahm: Der 22-Jährige (1,48 Promille) und der 31-Jährige (1,69 Promille) waren mittlerweile lautstark in ein anderes Haus eingedrungen.

Die betrunkenen Männer wurden auf die Pritzwalker Wache gebracht

Zum eigenen Schutz und zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden die beiden Männer über Nacht in Polizeigewahrsam genommen. Am Dienstag wurden sie dann entlassen.

Von MAZonline