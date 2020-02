Polizei sucht nach Drogen in drei Pritzwalker Gebäuden

Pritzwalk

Anwohner in Pritzwalk unter anderem in der Mittelstraße haben sich am Mittwochmorgen verwundert die Augen gerieben. Ein größeres Aufgebot an Polizisten fuhr an verschiedenen Stellen vor und verschaffte sich Zugang zu drei Gebäuden.

Laut Auskunft der Pressestelle der Polizeidirektion Nord laufen Ermittlungen, die dem Verdacht auf Drogenhandel nachgehen.

Noch unklar, ob Drogen gefunden wurden

Der Polizeieinsatz ist auf Beschluss des Amtsgerichts Neuruppin veranlasst worden. Bei den betreffenden Personen handelt es sich um zwei Männer. Ob es sich bei ihnen um Pritzwalker handelt oder die Räumlichkeiten nur angemietet sind, hat die Polizei nicht bekannt gegeben.

Am Vormittag konnte die Polizei noch nicht sagen, ob sie Drogen gefunden haben. Die Ermittler sind mit Drogenspürhunden im Einsatz.

Erst am 13. Februar hatte es zeitgleiche Hausdurchsuchungen in Wittstock und Neuruppin gegeben. Auch da ging es um Drogen. Die Beamten fanden geringe Mengen Betäubungsmittel (unter anderem Cannabis) und Utensilien zum Handel und Gebrauch. Zudem stießen sie auf Schreckschusswaffen.

Von MAZ-online