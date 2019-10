Polizeikontrolle in Pritzwalk: Radfahrer fallen negativ auf

Pritzwalk

Sie sind nicht zu übersehen, die Personen, die an der Bergstraße stehen. Auch wenn gleich drei Straßenlaternen ihren Dienst versagen und es an diesem Morgen in Pritzwalk noch stockdunkel ist – Doreen Kohls und Silke Hercht geben ein leuchtendes Beispiel für Sichtbarkeit ab.

Eine Viertelstunde bleibt alles ruhig

Die beiden Polizistinnen vom Revier in der Dömnitzstadt sind gerade erst in den Dienst gestartet. Es ist 6.30 Uhr. Über ihren Uniformen tragen sie gelbe Jacken, die jedes Licht reflektieren. Perfekt für die dunkle Jahreszeit. Da gibt es bei manchem Verkehrsteilnehmer noch Nachholbedarf, wie sich schnell zeigen wird.

An der Zufahrt zum Supermarkt behalten die Frauen die Straße im Blick. Der Oktober ist für die Polizei der Monat der Beleuchtung. Regelmäßig finden diese Tage Kontrollen statt. Dabei gilt das Augenmerk den Scheinwerfern sämtlicher Fahrzeuge. Aber auch andere Verkehrsverstöße werden geahndet.

Erst einmal ist Geduld gefragt. Eine Viertelstunde passiert nichts. Alle verhalten sich vorbildlich, alle Autos scheinen in Ordnung. „Sieht schlecht aus“, sagt Doreen Kohls zu ihrer Kollegin. „Die kommen noch“, glaubt Hercht. Sie soll Recht behalten.

Fahrradfahrer zeigen sich einsichtig

Ein Fahrradfahrer nähert sich. Unerlaubterweise auf dem Bürgersteig unterwegs. „Und stopp“, ruft Doreen Kohls. „ Polizei des Landes Brandenburg, Kohls mein Name“, begrüßt die Revierleiterin den Mann und schickt den freundlichen Hinweis hinterher, dass er hier auf der Straße fahren muss. Er zeigt sich einsichtig. „Ist in Ordnung“, entgegnet der Radfahrer und tritt wieder in die Pedale.

Eine freundliche Reaktion. „Fahrradfahrer sind immer noch dankbar, wenn man nur ermahnt“, erzählt Kohls aus Erfahrung. Wer sich uneinsichtig zeigt, wird zur Kasse gebeten. Mindestens 15 Euro kostet der Verstoß.

Minuten später geht der Blick in Richtung Ampel an der Kreuzung Lindenstraße. Dort wartet ein Auto. Der kaputte Scheinwerfer entgeht den beiden Frauen nicht. Doreen Kohls drückt den Knopf an der Kelle, das rote Licht geht an. Mit lautem Motorengeräusch nähert sich der Wagen, ein Mercedes. Kohls winkt den Fahrer auf den Parkplatz. Silke Hercht übernimmt.

Mit angeschalteten Nebelscheinwerfern in der Stadt unterwegs

Plötzlich ist auch ihre Kollegin gefordert. Radfahrer auf dem Bürgersteig. „Junge Frau, warten sie mal bitte.“ Während Hercht den Autofahrer kontrolliert und eine mündliche Verwarnung ausspricht, muss Doreen Kohls erneut auf das Fehlverhalten mit dem Zweirad aufmerksam machen. Es wird nicht das letzte Mal an diesem Morgen sein.

Nach einer halben Stunde setzt Regen ein. Es ist kurz nach sieben, der Verkehr nimmt zu. Den beiden Frauen fällt ein Wagen auf, der deutlich überbelichtet ist. Die Nebelleuchten sind angeschaltet. Dafür ist ein Scheinwerfer defekt.

Die junge Frau am Steuer eines italienischen SUV hält an. Doreen Kohls steht an der Fahrertür. „Guten Morgen, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte.“ Ein routinierter Blick auf die Dokumente, dann die entscheidende Frage. „Können sie sich vorstellen, warum wir sie angehalten haben?“ Das kann sie und sieht, dass im Cockpit noch das Zeichen für die Nebelleuchten zu sehen ist. Den kaputten Scheinwerfer hat die Frau noch nicht bemerkt. Beides zusammen reicht nicht mehr für eine Ermahnung, 20 Euro werden fällig.

Bilanz nach 75 Minuten: Acht Radfahrer fallen negativ auf

Es dauert nicht lange, bis Radfahrer wieder die ganze Aufmerksamkeit verlangen. Ohne Licht auf der Straße unterwegs, mit Licht auf dem Bürgersteig. Eine Frau guckt verärgert unter der Kapuze hervor, als Doreen Kohls sie auf dem Gehweg stoppt. „Wo soll ich denn sonst fahren?“, fragt sie die Polizistin. Dass sie auf der Straße zu fahren hat, sagt ihr gar nicht zu: „Da sind mir zu viele Autos unterwegs.“

Bilanz nach 75 Minuten Kontrolle: Drei Autofahrer und acht Radfahrer sind aufgefallen. Es wird nicht die letzte Kontrolle in diesem Monat gewesen sein. Doreen Kohls und ihre Kollegen sind auch in den nächsten Tagen im Revier unterwegs. Hinzu kommen nächste Woche die „Tage der Sichtbarkeit“ mit Kontrollen vor den Schulen. Auch da wird dann wieder irgendeiner negativ auffallen.

Von Stephanie Fedders