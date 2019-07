Pritzwalk

Zwei Motorräder ohne Kennzeichen bemerkte ein Polizeibeamter, der sich gerade nicht im Dienst befand, am Donnerstagabend um 18.20 Uhr in Pritzwalk an der Tankstelle in der Fritz-Reuter-Straße. Zwei junge Männer standen bei den Motorrädern. Einen davon, einen 24 Jahre alten Prignitzer, konnte der Polizist an der Tankstelle festhalten, bis seine Kollegen mit einem Funkstreifenwagens eintrafen.

Ein Motorradfahrer flüchtete

Der zweite Mann flüchtete mit seinem Motorrad.

Eine Überprüfung des zurückgebliebenen Motorrades der Marke Husqvarna ergab, dass die Crossmaschine zwar ein amtliches Kennzeichen hat, das der Fahrer aber nicht an seiner Maschine angebracht hatte. Außerdem stellten die Beamten noch Mängel an einzelnen Fahrzeugteilen fest. Der 24-Jährige durfte mit dem Motorrad nicht mehr fahren und wurde angezeigt.

Von MAZ-online