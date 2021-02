Prignitz: Erneut Geflügelpest nachgewiesen

Groß Pankow

Nach dem Ausbruch der Geflügelpest am 24. Januar in Bresch ist in einem Putenbestand in der Prignitz – diesmal in Neudorf in der Gemeinde Groß Pank ow – erneut das ansteckende Influenza-A-Virus vom Subtyp H5N8 nachgewiesen worden.

Landkreis verhängt Allgemeinverfügung

Der Landkreis Prignitz hat daraufhin eine weitere Tierseuchenallgemeinverfügung zur Bekämpfung der Geflügelpest im Amtsblatt Nr. 13/2021 erlassen. Die Allgemeinverfügung ist auf der Internetseite des Landkreises einsehbar.

Im betroffenen Betrieb mussten auf Anordnung des zuständigen Veterinäramtes etwa 12 000 Puten getötet und unschädlich beseitigt werden. Anfang der Woche waren erhöhte Tierverluste aufgetreten.

Referenzlabor bestätigt Befund

Daraufhin hatte der Betriebsinhaber unverzüglich seinen Hoftierarzt zu Rate gezogen und das Veterinäramt informiert. Der Befund wurde inzwischen vom nationalen Referenzlabor bestätigt.

Auch bei diesem Seuchenausbruch ist nicht ausgeschlossen, dass das Virus über Wildvögel eingetragen wurde. In ganz Deutschland grassiert derzeit das Influenza-A-Virus vom Subtyp H5N8 – sowohl in Nutzgeflügelbeständen als auch in der Wasser- und Greifvogelpopulation.

Geflügelhalter sollen sich informieren

Die erforderlichen Maßnahmen nach der Geflügelpest-Verordnung wurden eingeleitet. Es mussten erneut ein Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet um den Ausbruchsbestand eingerichtet werden. Auf der interaktiven Karte im Geoportal des Landkreises kann sich jeder Geflügelhalter informieren, ob er sich in einem Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet befindet.

Von MAZ-Online