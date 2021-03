Prignitz: Geflügelpest-Ausbruch in Falkenhagen

Perleberg

Bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen wurde im Landkreis Prignitz in einem Putenmastbestand der Ausbruch der Geflügelpest festgestellt, diesmal in Falkenhagen (Stadt Pritzwalk). Auch diesmal wurde der Ausbruch durch das hochansteckende Vogelgrippe-Virus vom Subtyp H5N8 verursacht. Das teilte der Landkreis Prignitz am Dienstag Nachmittag mit.

Betrieb wurde am Sonntag sofort gesperrt

Der Landkreis Prignitz hat daraufhin eine weitere Tierseuchenallgemeinverfügung zur Bekämpfung der Geflügelpest im Amtsblatt Nr. 17/2021 erlassen. Die Allgemeinverfügung ist auf der Internetseite unter www.landkreis-prignitz.de einsehbar.

Das Veterinäramt sperrte den betroffenen Betrieb in Falkenhagen am Sonntag sofort, als erste Krankheitssymptome auftraten und Tiere verendeten. Es wurden Proben entnommen und im Landeslabor Berlin-Brandenburg untersucht. Der Befund wurde inzwischen vom nationalen Referenzlabor, dem Friedrich-Loeffler-Institut, bestätigt.

Infizierter Schwan in Berghöfe gefunden

Etwa 18 000 Puten im Alter von 14 Wochen wurden in dem Betrieb getötet. Ein Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet um den Ausbruchsbestand wurden festgelegt, in denen Beschränkungen für alle Geflügelhaltungen gelten. Unter anderem darf Geflügel weder in einen noch aus einem Bestand verbracht werden. Auch Zukäufe von Geflügel aus mobilen Verkaufswagen sind verboten. Teile des Sperrbezirks und des Beobachtungsgebietes aus dem vorangegangenen Ausbruch befinden sich auch in den neuen Restriktionsgebieten, so dass sich hier die Sperrmaßnahmen verlängern.

Die Ursache für die Einschleppung des Influenzavirus in die Nutzgeflügelbestände ist weiterhin unklar. Auch innerhalb der Wildvogelpopulation häufen sich die Virusnachweise. Nach zwei Befunden im November 2020 wurde jetzt ein am Mittwoch verendet aufgefundener Schwan in Berghöfe (Stadt Wittenberge) positiv getestet.

Von Bernd Atzenroth