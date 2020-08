Prignitz: Kulturschaffende haben es hier schwer

Horst

So viel Platz für die eigenen Kunstwerke ist selten: In ihrem Skulpturengarten in Horst (Gemeinde Groß Pankow) kann man die Produkte der künstlerischen Arbeit von Katja Martin und Jost Löber bewundern. An Tagen der offenen Gärten und Ateliers kann man sich dies auch ansehen. Das Künstlerpaar gehört zu denjenigen, das sich auf diese Art regelmäßig einem Publikum öffnet.

Am Donnerstagabend hatten die beiden Petra Budke zu Gast, bildungs- und kulturpolitische Sprecherin der grünen Landtagsfraktion. Petra Budke hatte gleich einen ganzen Tag in der Prignitz verbracht und diesen unter das Motto gestellt: „Chancen aus der Krise“ An diesem Abend ging es um das Thema „Künstlerinnen in regionalen Bildungsprojekten – Kunst und Lernen mit und nach Corona“.

Anzeige

Petra Budke kaufte Linolschnitte von Prignitzer Schülern

Martin und Löber waren dafür gute Ansprechpartner, weil sie sich auch um Bildungsprojekte kümmern. Katja Martin ist noch begeistert vom Linoldruck-Projekt mit Pritzwalker Gymnasiasten, dessen Ergebnisse in der Museumsfabrik zu sehen sind. Der Effekt für das Selbstwertgefühl der Schüler und ihren Bezug zur Kunst sei nicht zu unterschätzen.

Weitere MAZ+ Artikel

Schließlich gab es sogar Kaufanfragen für die Bilder – „ich habe drei erworben“, erzählte Petra Budke. Sie hängen jetzt in ihrem Landtagsbüro – dieser Bezug ist wohl ein Grund, weshalb sie gerade in Horst Station machte.

Kulturschaffende vermissen die Lobby vor Ort

Es gab bei dem Projekt sogar eine positive Corona-Folge, wie Katja Martin berichtet. Denn so wurde eine Nachbereitung möglich, die in „normalen“ Zeiten gar nicht zustande gekommen wäre.

Kulturschaffende haben es ansonsten nicht leicht – sie gehören zu den Hauptbetroffenen der Corona-Krise. Dabei müssen Künstler ohnehin in der Prignitz um die lokale Anerkennung kämpfen. „Wir haben als Kulturschaffende keine Lobby“, beklagt Jost Löber. Ihm fehlt dafür in der Region ein „Kunstmittler“.

Glück mit einem Kunstprojekt im öffentlichen Raum

Immerhin konnte Jost Löber die Zeit gut mit einem Auftrag aus dem Landkreis Dahme-Spreewald überbrücken. „Ich hatte das Glück, dass ich noch ein Kunstprojekt im öffentlichen Raum hatte.“ Und hat dabei erfahren, dass das man mit dem Thema Kultur auch im ländlichem Raum einen eher offensiven und inhaltlichen Umgang pflegen kann.

Auch Petra Budke ist davon überzeugt, dass man davon in der Prignitz etwas lernen könne.

Schüler, die künstlerische Konzepte entwickeln?

Hier schließt sich auch der Kreis wieder zu den kulturellen Bildungsangeboten. Denn in Lübbenau, Lübben und Luckau werden die Schulen einbezogen. Dies ist ein Ansatz, den Katja Martin gut findet: Warum sollten Schüler denn nicht auch künstlerische Konzepte entwickeln? Nach dem Erfolg ihres Kunstkurses hält sie dies für eine gut umsetzbare Idee.

Inwiefern Kunst im öffentlichen Raum in der Prignitz eine größere Rolle spielen kann, sollte auch der Kreistag debattieren, findet Clemens Wehr, der ebenfalls bei dem Termin dabei war. Er möchte für die Grünen jedenfalls auch andere Kreistagsmitglieder für das Thema sensibilisieren.

Von Bernd Atzenroth