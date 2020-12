Prignitz: Kunden beschimpfen Einzelhändler

Pritzwalk

Mit jedem Tag, den die Corona-Krise länger dauert, wird bei manchen Zeitgenossen die Stimmung auch angespannter.

Erfahren müssen das zuerst diejenigen, die ohnehin schon gebeutelt genug sind: Da sind zum Beispiel die kleinen Einzelhändler, die zwar öffnen dürfen, aber dabei der Eindämmungsverordnung sei Dank mit ziemlich vielen Restriktionen zu leben haben – nicht immer zum Verständnis ihrer Kundschaft, wie zum Beispiel Christine Malert vom Presse-Lotto-Tabak-Geschäft in Pritzwalk zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen tagtäglich erfahren muss. Ihre Erkenntnis lautet: „Die Zündschnur ist ganz kurz.“

Anzeige

Viele wollen nicht lange warten

Da die Kundschaft nur nacheinander den Laden betreten darf, bildeten sich mitunter Schlangen vor dem Geschäft. Und obwohl die Einzelhändler dafür nichts können, werden sie trotzdem von dem ein oder anderen Kunden dafür angegangen, dass sie warten müssen.

Christine Malert erzählt davon, wie das zum Beispiel passierte, als gerade eine alte Dame im Geschäft war. „Aber wie soll ich einer 85-Jährigen sagen, sie soll sich beeilen, die Schlange wird länger?“, fragt sie.

„Unsere Stammkunden haben viel Verständnis“

Dabei ist es auch ihre Erfahrung, dass es nicht unbedingt die Stammkunden sind, die solch merkwürdige Diskussionen führen: „Unsere Stammkunden haben viel Verständnis“, betont sie. Und von den anderen wünscht sie sich: „Die sollen sich mal in die Lage von uns versetzen.“

Lesen Sie auch

Denn die Regeln haben sich die Einzelhändler nicht selbst ausgesucht. Und sie stehen Tag für Tag vor der Herausforderung, diese für sie wirtschaftlich harte Zeit überhaupt zu überstehen.

Ähnliche Erfahrungen in Bäckereien und in der Hotellerie

Christine Malert steht mit solchen Erfahrungen nicht alleine da. Ähnliches wird vor allem aus Bäckereien berichtet. „Bei uns gibt es das auch“, bestätigt eine Bäckereiverkäuferin und winkt ob der vielen Diskussionen über das Tragen der Maske und das Halten des Abstands ab.

Und nicht nur Einzelhändlern geht es so. Auch die noch stärker gebeutelte Hotelleriebranche muss sich mit bösen Diskussionen auseinandersetzen, etwa wenn mögliche Gäste bei ihnen anrufen und dann sauer sind, wenn es mit der Übernachtung nichts wird, obwohl sie das hätten wissen können.

Das kennt man zum Beispiel in der Schönhagener Mühle, aber auch im Hotel Deutscher Kaiser in Perleberg. Mancher lässt sich dann gar in den Bewertungen online darüber aus.

Von Bernd Atzenroth