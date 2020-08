Prignitz: MAZ-Leser auf Genießertour

Schönhagen

Das Urteil war eindeutig: „Es schmeckt so wie früher“, war von denen zu hören, die die Wurst von Christoph Sonnenberg probiert hatten. „Und so soll es auch sein“, sagte er selbst am Donnerstag bei der kleinen Verkostung auf dem Biohof Sonnenberg in Grube (Amt Bad Wilsnack-Weisen).

Der Hof war die erste Station der Genießertour, in deren Genuss zehn MAZ-Leserinnen und Leser am Donnerstag kamen. Es war überhaupt die erste derartige Tour im Landkreis Prignitz. Organisiert wurde sie gemeinsam von der Regionalinitiative Prignitz-Ruppin der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG), dem Tourismusverband Prignitz und der MAZ.

Anzeige

Zur Galerie Vieles über Schweine, Schafe, Tomaten und alte Obstsorten erfuhren die MAZ-Leser, die bei der 7. Genießertour nach Grube und Pritzwalk in der Prignitz mit dabei waren. Zu kosten gab es einiges, das große Regional-Menü folgte später im Restaurant Schönhagener Mühle.

Krönender Abschluss ist immer ein Regional-Menü in einer ausgewählten Gaststätte, diesmal die Schönhagener Mühle. Auf der Tour selbst werden die Erzeuger besucht, von denen die Zutaten der Gerichte stammen. Mit der Tour wolle man den Menschen über die Gerichte die Erzeuger nahe bringen, erläuterte Organisatorin Andrea Schneider von der Regionalinitiative.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Biohof beliefert unter anderem die Schönhagener Mühle mit Schweinefleisch. Zweite Station war dann Gartenbau Römer in Pritz­walk, dessen Tomaten in der Schönhagener Mühle ebenfalls für die Gerichte verwendet werden.

Biohof seit Anfang des Jahres

Seit 1991 schon hält Peter Sonnenberg am Standort in Grube Kühe. Nach dem Verkauf der Agrargenossenschaft Viesecke hat er sich 2007 mit der Viesecker Rinder GmbH selbstständig gemacht. Aus dieser ist jetzt seit Anfang des Jahres der Biohof Sonnenberg geworden. Sohn Christoph Sonnenberg ist seitdem als Geschäftsführer eingestiegen, und ebenfalls seitdem ist dies auch offiziell ein Biohof.

Flirt durch den Zaun: Die Schweine im Biohof Sonnenberg fühlen sich sauwohl. Quelle: Regine Buddeke

Die Bio-Zertifizierung brauchte allerdings den Vorlauf von ein paar Jahren. 2014 war es, als Christoph Sonnenberg auf einem konventionellen Betrieb anfing, nachdem er sein Studium abgeschlossen hatte. „Das hat mir nicht gefallen, wie da jetzt gearbeitet wird.“ So keimte in ihm die Bio-Gedanke.

Fast zeitgleich beschäftigte sich auch sein Vater mit dem Thema Bio, allerdings aus einem anderen Grund: Die konventionelle Haltung war für ihn nicht mehr wirtschaftlich genug, weil die Förderung für Bio-Landwirtschaft eine bessere ist. Im Herbst 2015 stieg dann der Sohn beim Vater ein.

300 Schweine und 140 Mutterkühe

Sonnenbergs haben die Schweinestallungen auf biologische Haltung um- und ausgebaut. Zunächst probierten sie dies für ein Jahr mit einem Stall. Als dies gut lief, bauten sie den zweiten Stall aus und modernisierten ihn gleich. 300 Mastplätze gibt es derzeit, aber 50 sollen noch dazukommen. Derweil grasen hier auch 140 Mutterkühe – ihre Zahl soll allerdings etwas reduziert werden.

Vor Ort konnten sich die Gäste vom Enthusiasmus der beiden Sonnenbergs und vom Wohlergehen der Tiere überzeugen. „Wir haben früher eine 450-Sauen-Anlage gehabt. Die Stallsubstanz war auch so ähnlich, aber die Schweine haben es hier viel schöner“, meinte zum Beispiel die Wittstockerin Petra Rieger.

Bioqualität zum Naschen: Ein Snack für die Besucher des Biohofs Sonnenberg. Quelle: Regine Buddeke

Schade fanden es viele, dass sie nicht direkt vor Ort auch etwas Fleisch mitnehmen konnten. Doch steht deswegen bei dem ein oder andern nun ein Ausflug nach Bad Wilsnack an. In der Biofleischerei der Sonnenbergs gibt es dort Bio-Schweine- und Rindfleisch aus eigener Produktion.

Ein ganz anderer Betrieb erwartete die Reisenden auf der Genießertour dann in der Nähe von Beveringen (Stadt Pritzwalk). Das Unternehmen Gartenbau Römer ist hier fast so etwas wie eine Landbau-Oase. Seit 1986 ist Familie Römer in Pritzwalk ansässig, seit 1990 gibt es ihr Blumengeschäft. Im Jahr 2000 war es, als Frank Römer den Gartenbaubetrieb auf Bio umstellte.

30 Apfelsorten – auch alte

Obstbau und Schafbeweidung gehen dabei auf der Streuobstwiese Hand in Hand. Allein 30 Apfelsorten, auch alte, gedeihen hier – dazu noch Birnen, Kirschen, Quitten und Pflaumen. Auf der Wiese ließ Astrid Römer die Gäste einmal die Apfelsorte „ Jakob Fischer“ probieren. Insgesamt 360 Bäume wachsen auf der Wiese, auf der die Schafe viel Auslauf haben.

Am Gewächshaus beeindruckten die Zucchini und Tomaten – insbesondere der Geschmack der kleineren Sorte begeisterte die Gäste. Proben zum Mitnehmen gab es auch.

Frank Römer im Gewächshaus. Quelle: Regine Buddeke

Kern des Geschäfts der Familie Römer bleibt die Blumenhandlung in Pritzwalks Innenstadt. Hier bieten sie auch ihre Tomaten und ihren Apfel- oder Aroniasaft an, den sie aus den Früchten in einer Kyritzer Mosterei pressen lassen.

Regionalmenü noch bis Ende Oktober erhältlich

Nun konnten die Gäste gespannt sein auf das Regio-Menü in der Schönhagener Mühle, das an dieser Stelle schon vorgestellt wurde. Und sie waren schlichtweg begeistert. Der Pritzwalker Horst Mietzner zum Beispiel: „Ich wohne zwar in Pritz­walk, war aber noch nie in der Schönhagener Mühle.

Das ist ein schönes Ausflugsziel, das haben sie gut gemacht hier.“ Am Koch Michael Metzner ist jedenfalls ein Entertainer verloren gegangen. Er hatte zu jedem der Gänge seine Anmerkungen. Aber die Gäste genossen auch das wunderbare Ambiente der Mühle direkt an der Dömnitz.

Im Restaurant Schönhagener Mühle Pritzwalk serviert die Chefin Ronny Krummsdorf. Quelle: Regine Buddeke

Fazit: Auch die 7. Genießertour kam gut an. Gabriela Schiemann fand den Biohof in Grube sehr interessant. Karin Kurr wiederum meinte: „Mir hat es bei Gartenbau Römer sehr gut gefallen, weil ich in Pritz­walk geboren bin und Römer seit Ewigkeiten kenne. Es ist spannend zu sehen, wie sie alles anbauen.“

Das Regio-Menü hat ohnehin jedem geschmeckt. Wer es selbst probieren möchte: Die Schönhagener Mühle bietet es noch bis Ende Oktober an.

Lesen Sie auch:

Von Bernd Atzenroth