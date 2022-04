Prignitz: Orthodoxe Osterfeiern mit Ukrainern

Bölzke/Wittenberge

An diesem Sonntag stand das orthodoxe Osterfest an. Für die vielen Geflüchteten aus der Ukraine gab es deswegen in der Prignitz Angebote, dieses Fest gemeinsam mit ihren deutschen Gastgebern begehen zu können.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gut besucht war die evangelische Stadtkirche in Wittenberge am Sonntag, gab es doch einen gemeinsamen Ostergottesdienst mit ukrainischen und deutschen Christen. In einer Mischung aus orthodoxen Traditionen und denen der westlichen Kirche feierten über 100 Gläubige gemeinsam in einem sehr emotional geprägten Gottesdienst, denn dieser stand unter der Bitte um Frieden.

Lyudmyla Stavrovska trug die Worte in ukrainischer Sprache vor, Mareike Sabl und Annette Flade (v.l.) auf deutsch. Quelle: Jens Wegner

Gottesdienst in Wittenberge auf deutsch und ukrainisch

„Das ist der Versuch, den Gottesdienst in beiden Sprachen abzuhalten”, sagte Pfarrerin Annette Flade und begrüßte die Gäste. „Wir sind nicht nur heute, sondern mindestens auch in den nächsten zwei Wochen zweisprachig unterwegs”, kündigte Pfarrerin Mareike Sabl an und zählte bevorstehende kirchliche Veranstaltungen auf.

Nach dem gemeinsamen Singen des Ostertroparions wurden Gebete sowie die Ostergeschichte, wie sie im Evangelium des Johannes zu finden ist, auf Deutsch und Ukrainisch vorgetragen. Die Ukrainerin Lyudmyla Stavrovska sprach die Worte zu ihren Landsleuten.

Im Anschluss an den Gottesdienst saßen in Wittenberge alle zusammen

Alle, die wollten, ließen sich und ihre mitgebrachten Gaben in orthodoxer Tradition von den Pfarrerinnen segnen. „Das orthodoxe Osterfest hat mehrere Teile. Wir sind dagegen sehr zurückhaltend. Die Orthodoxen feiern miteinander und teilen gemeinsam ihre Gaben”, erklärte Annette Flade der Gemeinde. So saßen im Anschluss alle zusammen an langen Tafeln, speisten und tranken und unterhielten sich.

Draußen waren Kinderspiele von Mitarbeitern des Technischen Hilfswerks aufgebaut. Außerdem konnten Kinder vor der Kirche Pappeier sammeln, die sie drinnen gegen Süßigkeiten und Plüschosterhasen umtauschen konnten.

„Wir haben dafür eine großzügige Spende von Edeka bekommen”, freute sich Marina Hebes vom Bündnis für Familie. Mitarbeiterinnen der Wittenberger Stadtbibliothek „Martin Andersen Nexö” hatten die Tütchen mit Süßigkeiten gefüllt.

Über 40 Menschen in der Kirche von Bölzke

Über 40 Menschen waren es in Bölzke (Stadt Pritzwalk), wo in der Kirche ebenfalls das orthodoxe Osterfest begangen wurde. Den Gottesdienst zelebrierte hier Stephan Flade. Zweisprachig wurde dies möglich, weil Viktoria Otto aus Wilmersdorf als Übersetzerin fungierte – wenngleich Flade selbst ein paar Russischkenntnisse und eine Kenntnis der östlichen Traditionen einbringen konnte.

„Mit Tränen in den Augen feiern wir dieses Ostern“, sagte Stephan Flade, „wir wollen ganz fest an Ihrer Seite stehen und leben.“ Jean Boué sorgte dafür, dass orthodoxe Choräle aus den Lautsprechern tönten. Man versuchte, gemeinsam zu singen und alle beteten in ihrer jeweiligen Sprache das Vaterunser.

Stephan Flade segnet die Gaben: Das orthodoxe Osterfest wurde auch in der Bölzker Kirche begangen. Quelle: Bernd Atzenroth

Ukrainer fühlten in Bölzke die Osterstimmung und bedankten sich

Die Menschen konnten Kerzen anzünden und hatten nach ihren Ostergebräuchen gebackenen Kuchen mitgebracht. Dazu gab es sogar einen Schluck Wein, was auch zum Brauchtum gehört.

Viktoria Otto meinte, niemand sei mit der Erwartung gekommen, dass in Sachen sprachlicher Verständigung alles perfekt klappe. Doch „für das erste Mal war das super“, betonte die Übersetzerin. „Wir haben diese Stimmung gefühlt. Alle bedanken sich ganz herzlich.“

Von Bernd Atzenroth und Jens Wegner