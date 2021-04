Falkenhagen

Wird die Prignitz zu einem Mekka des Salatanbaus? Angesichts der geplanten Dimensionen eines Vorhabens holländischer Investoren im Gewerbepark Prignitz bei Falkenhagen (Stadt Pritz­walk) ist das nicht hoch gegriffen. 30 Millionen und mehr Salatköpfe pro Jahr könnten auf einer Fläche von bis zu 33 Hektar angebaut und geerntet werden, würde das Projekt umgesetzt, das nun im Pritzwalker Stadtentwicklungsausschuss erstmals öffentlich wurde.

30 Millionen Salatköpfe im Jahr

Immerhin gibt es einen Grundsatzbeschluss dafür, der von den Stadtverordneten nicht-öffentlich im Februar gefasst worden ist. Den Flächenverkauf beschließen muss aber der Kreistag, da der Gewerbepark vom Kreis betrieben wird.

Damit die Sache nun schnell auf den Weg gebracht werden kann, soll die Pritzwalker Stadtverordnetenversammlung am 5. Mai die Aufstellung der „2. Änderung des räumlichen Teil-Flächennutzungsplanes Falkenhagen“ beschließen. Der Ausschuss gab den Stadtverordneten dafür schon einmal eine positive Empfehlung. „Wenn am 5. Mai der Beschluss da ist, können wir unmittelbar das Verfahren starten“, sagte Planer Jörg Lewin von der Firma Plankontor.

Planer Jörg Lewin von Plankontor erläuterte das Salat-Projekt. Quelle: Bernd Atzenroth

Niedriger Wasserverbrauch und Verzicht auf Herbizide

Die Firma Deliscious der Brüder Delissen möchte das Projekt „Grüner Salatanbau Falkenhagen“ aufbauen. Es handelt sich um ein High-Tech-Vorhaben: Nach Angaben der Initiatoren liegt der Wasserverbrauch um 90 bis 95 Prozent unter dem der herkömmlichen Landwirtschaft. Auf Nachfrage von Christa Pfeifer (Freie Wähler) sagte Halldor Lugowski, Amtsleiter für Stadtentwicklung in der Pritzwalker Stadtverwaltung, der Wasserverbrauch sei in Industriebetrieben, etwa bei der gerade neu errichteten Firma Promex, wesentlich höher.

Versprochen werden auch ein weitestgehender Verzicht auf Herbizide, ein innovatives Energiekonzept und eine autarke Energieerzeugung und -speicherung. „Gärtnerei 4.0“ nennt daher Uwe Büttner, Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz, das Firmenkonzept.

Wichtig für die Einheimischen: Es sollen bis zu 100 Arbeitsplätze geschaffen werden. „Das Gute daran: es sind nicht nur Arbeitsplätze für Hochqualifizierte“, sagte dazu Hartmut Winkelmann, Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses.

Hartmut Winkelmann, Vorsitzender des Pritzwalker Stadtentwicklungsausschusses. Quelle: Bernd Atzenroth

Optimaler Standort für Belieferung der großen Absatzmärkte

Für die Auswahl des Standorts Falkenhagen gab es gleich mehrere Gründe: Aufgrund der Lage direkt an der Autobahn mit guter Anbindung nach Hamburg und Berlin, aber auch Rostock können von dort aus optimal die großen Absatzmärkte beliefert werden. Von der A24 kann der Gewerbepark erreicht werden, ohne dass auch nur ein einziger Ort durchquert werden muss.

Zudem ist der Gewerbepark auch für den Einsatz von Gigalinern geeignet. Weil einer oder mehrere dieser Punkte an anderen Orten nicht gegeben waren, scheiterten zuvor drei Anläufe in anderen Teilen Deutschlands, das Projekt umzusetzen, wie Lugowski auf eine Frage von Jean Duwe (FDP) hin bestätigte.

Option zur Erweiterung auf 33 Hektar

Für Falkenhagen spricht zudem das große Flächenangebot. Auf 18 Hektar Gesamtfläche sollen Klimakammern, Ernte- und Logistikflächen, ein Regenwasserbecken mit 32 000 Kubikmetern Fassungsvermögen und auf sechs Hektar Gewächshäuser entstehen. In einer zweiten Bauphase soll die Gewächshausfläche auf zwölf Hektar erweitert werden.

Die Firma möchte die Option, das Gelände innerhalb von fünf Jahren auf insgesamt 33 Hektar erweitern zu können. Das wäre auf der in Rede stehenden Fläche auch möglich. Die voraussichtlichen Baukosten betragen 23 Millionen Euro.

Lieferant für Rewe, Aldi und Lidl

Am Standort Beessel in den Niederlanden ist das Produktionsverfahren schon erprobt. „Sie betreiben solche Häuser seit zehn Jahren in Holland, aber nicht in einer solchen Größenordnung“, erklärte Lugowski. In Beessel produziert die Firma auf sieben Hektar etwa zehn Millionen Salatköpfe pro Jahr und beliefert damit Rewe, Aldi Nord, Aldi Süd oder auch Lidl. Nach Angaben von Lugowski beabsichtigt das Unternehmen, in Falkenhagen einen selbstständigen Firmensitz zu errichten – und damit auch Steuergeld in der Region zu lassen.

Auf MAZ-Nachfrage erklärte Uwe Büttner, Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft, dass man seit Jahresanfang im Gespräch mit den Investoren sei. Man sei auf dem Weg dazu, sich zu einigen.

Auf diesen Flächen soll der Salatanbau möglich werden. Quelle: Bernd Atzenroth

Fläche wird als „Sonstiges Sondergebiet“ ausgewiesen

Eine Voraussetzung dafür ist die Änderung des Teilflächennutzungsplanes. Denn auf der betreffenden Fläche am östlichen Rand des Gewerbegebietes gibt es keinen rechtswirksamen Bebauungsplan. Damit gilt sie baurechtlich als Außenbereich. Um die Ansiedelung eines Betriebes zu ermöglichen, soll die Fläche mit der Planänderung als „Sonstiges Sondergebiet“ dargestellt werden mit der Zweckbestimmung, dass „Betriebe, die der gartenbaulichen Erzeugung dienen“ anzusiedeln sind.

Ohne Bebauungsplan kann alles viel schneller gehen, ohne dabei die Öffentlichkeit außen vor zu lassen, wie Lugowski betonte. „Eventuell kann schon in diesem Jahr der Bauantrag gestellt werden“, sagte er.

Von Bernd Atzenroth