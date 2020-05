Internationaler Museumstag: Das gab es in der Prignitz zu bestaunen

Wittenberge/Pritzwalk

Auch das Stadtmuseum „Alte Burg” in Wittenberge hatte am Internationalen Museumstag geöffnet und empfing seine Gäste. Die ersten Besucherinnen waren Madeleine Gebauer und ihr neunjährige Tochter Freya. „Meine Tochter liebt Museen. Das das Museum heute wieder offen hat, wollten wir uns die Ausstellung anschauen“, sagt Madelaine Gebauer.

Übergabe der Fotosammlung des Wittenberger Horst Podiebrad vorerst verschoben

Auch die Sonderausstellung „Auf der Spur von Sherlock Holmes” fand sie sehr interessant. Die eigenen Fingerabdrücke zu nehmen, begeisterte die neunjährige Freya besonders. Als erste Besucherin des Tages durfte sie sich einen Museums-Ring aussuchen. Ihre Wahl fiel auf einen mit einem blauen Stein.

„Eigentlich sollte uns heute der Wittenberger Horst Podiebrad seine 44 Fotoalben mit insgesamt über 10000 Bildern offiziell übergeben. Durch die Corona-Krise fiel dieser offizielle Akt aber erstmal aus”, bedauerte Museumsleitern Birka Stövesandt. „Es sind unwahrscheinlich viele Fotos dabei, die ich noch nie gesehen habe.“ Die Fotos seien dazu mit allen Infos versehen.

Digitalisierung der Sammlung des Prignitzer Fotografen wird mehrere Jahre dauern

Dieser Schatz von Fotografien sei eine Informationsquelle, die man gar nicht hoch genug schätzen könne, so Birka Stövesandt. „ Horst Podiebrad ist nicht nur Fotografenmeister, sondern auch ein Stadtgeschichtler. Er hat allumfassende Informationen gesammelt”, schwärmte sie. Wenn die akute Corona-Krise vorbei sei, könnten alle Interessierten darin blättern, aber einzeln und mit Handschuhen, kündigte sie an. „Das ist ein einmaliger Schatz.”

Begeistert zeigte sich die Wittenberger Museumsleiterin Birka Stövesandt von den Fotoalben von Horst Podiebrad. Quelle: Jens Wegner

Nun warte man auf jemanden, der die Fotos digitalisiere. Diese Arbeit werde drei Jahr in Anspruch nehmen, schätzte sie. Auch seien viele Bilder von den Wittenberger Elbebrücken darunter. So plant sie für die Zukunft eine Sonderausstellung über die Elbbrücken. Im Besitz des Museum befinden sich dazu auch die Unterlagen vom damaligen Brückenbau.

Wittenberger Museum sucht Material aus der Wendezeit

Die Ausstellung „Auf der Spur von Sherlock Holmes” wird noch bis zum 16. August zu sehen sein.

Anfang September wird es die neue Ausstellung mit dem Titel „Macht der Gefühle” geben. Sie wird zeigen, wie sich die Gefühlswelt der Menschen in den vergangenen 100 Jahren verändert hat.

Dazu hatte das Museum die Bevölkerung aufgerufen, ihr Material aus der Wendezeit um 1989 zu bringen – eine Zeit voller emotionaler Momente. „Der Wittenberger Bäcker Krüger war auch ein Weltmensch. Er hat sich getraut, auf die Rednertribüne zu gehen und zu reden”, erinnerte sie sich an ein Beispiel.

Museumsvolontär kommt demnächst nach Wittenberge

Spannend findet Birka Stövesandt auch die Zeit der Stunde Null, die die erste Zeit nach Ende des Zweiten Weltkrieges auch genannt wird. „Die Deutsche Wehrmacht war schon weg und die Sowjetarmee noch nicht in Wittenberge. Es gibt dazu viele kleine Geschichten, die mir die Leute schon berichtet haben”, sagte sie. Ein Volontär, der derzeit im Perleberger Museum arbeitet, geht anschließend nach Wittenberge. In der Elbestadt soll er solche Geschichten recherchieren.

Kaum waren die ersten Gäste gegangen, kamen die nächsten. „Wir sind sehr geschichtsinteressiert und kommen immer gern her”, sagte Jürgen Jordan. „Ich habe früher Geschichte unterrichtet und bin mit meinen Schülern oft hier gewesen. Deshalb fühle ich mich dem Museum sehr verbunden”, ergänzte seine Frau Ingrid.

Als erste Besucherin des Tages gab es für Freya einen Museumsring. Quelle: Jens Wegner

Pritzwalker Museumsfabrik zeigte neue Sonderausstellung

Etwas verhalten aber dennoch neugierig zeigten sich am Internationalen Museumstag die Gäste der Pritzwalker Museumsfabrik. Auch sie öffnete ihre Räume für den Publikumsverkehr und präsentierte dazu die neue Sonderausstellung „Digitale Revolution in der Prignitz“. „Es war für uns alle ein interessanter Museumstag“, sagt Museumsleiter Lars Schladitz.

Die Ausstellung beleuchtet den digitalen Wandel, der gerade zu Corona-Zeiten wieder neue Brisanz erhält. Zudem wird ein erhaltenes Original-Computerkabinett aus der „Station Junger Techniker“ mit Sitz in Pritzwalk gezeigt. Es stammt aus DDR-Zeiten. Die „Station Junger Techniker“ bot unter anderem Nachmittagsprogramme und Ferienkurse zur Computertechnik an.

Pritzwalker Museumsleiter zufrieden vor dem Hintergrund der Corona-Lage

Die ursprünglich geplante Eröffnungsveranstaltung musste abgesagt werden – wegen der Corona-Pandemie. Dennoch können die aktuellen Ausstellungen der Museumsfabrik besichtigt werden. „Unter den aktuellen Corona-Auflagen sind jedoch Individualbesuche möglich“, erklärt Schladitz.

Dieses Angebot wurde am Sonntag auch gut angenommen, wie der Museumschef berichtet: „Das Interesse war doch da.“ Mit dem Ansturm aus der Zeit vor der Corona-Krise sei das jedoch nicht vergleichbar. „Angesichts der Lage sind wir mit der Resonanz zufrieden“, sagt Lars Schladitz.

Digitales Programm im Internet –passend zur neuen Sonderausstellung der Museumsfabrik

Und der Name der neuen Sonderausstellung ist Programm: Es gab ein digitales Programm zum Internationalen Museumstag. „Das haben wir zum Beispiel auf sozialen Netzwerken veröffentlicht“, so der Pritzwalker Museumsleiter.

So gibt es zum Beispiel Interview mit Wolfgang Kaps und Godert Wuttke zu den Anfängen der Digitalisierung in Pritzwalk als Video auf der Facebookseite der Museumsfabrik zu sehen. Wer es aber doch lieber hautnah und live mag, kann natürlich einen Abstecher zur ehemaligen Pritzwalker Tuchfabrik machen.

Sonderausstellung noch bis zum 6. September in Pritzwalk zu bestaunen

Noch bis zum 6. September wird die Ausstellung „Digitale Revolution in der Prignitz“ Von Dienstag bis Freitag ist die Museumsfabrik von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Ob es bereits Ideen für weitere Projekte gibt, lässt Lars Schladitz derzeit offen. „Wir schauen vorerst, wie sich die Lage weiter entwickelt“, sagte er. An neuen Projekten wird trotzdem fleißig hinter den Kulissen getüftelt.

Von Jens Wegner und Julia Redepenning