Die Polizei hat einen Mann in Verdacht, am Montagmittag in der Nähe einer Stromtrasse in Wilmersdorf ein Feuer gelegt zu haben. Ein Zeuge hatte offenbar jenen Mann in der Nähe eines Brandes beim Spazierengehen gesehen.

Die Flammen konnte der Melder selbst löschen. Auf der Suche nach dem Spaziergänger stießen Polizisten auf einen zweiten Brand. Diesen löschten sie selbst mit einem Feuerlöscher. Anschließend fanden sie den Spaziergänger. Beim ihm wurden Zigaretten und Feuerzeuge gefunden.

Ob er für den Brand verantwortlich ist, kann noch nicht gesagt werden. Der Schaden beläuft sich auf 3000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

