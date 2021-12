Pritzwalk: 2022 kann im Birkenwäldchen gebaut werden

Pritzwalk

Es ist kein einfacher Weg und er ist länger als gedacht. Doch jetzt liegt der größte Abschnitt hinter der Stadt Pritzwalk und nach den Zauneidechsen sowie dem Bahnhofsschutt gibt es jetzt auch wieder positive Schlagzeilen für das geplante Neubaugebiet an der Havelberger Straße.

Pritzwalk: Am Birkenwäldchen entsteht ein Baugebiet

Die Stadtverordneten haben nämlich auf ihrer Sitzung am Mittwoch die Satzung des Bebauungsplanes „Wohngebiet am Birkenwäldchen“ beschlossen. Jetzt können die Unterlagen beim Landkreis zur Genehmigung eingereicht und öffentlich bekannt gemacht werden. Ist das geschehen, wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich und kann dann umgesetzt werden.

Entstehen sollen auf der Fläche am ehemaligen Wasserturm zirka 25 Baugrundstücke für Einfamilienhäuser. Es steht dafür letztendlich weniger Fläche als gedacht zur Verfügung, weil zu Beginn des gesamten Verfahrens vor mehr als drei Jahren nicht absehbar war, was für unvorhergesehene Herausforderungen unter der Erde auf die Verwaltung und die Planer warten sollte.

Umso größer war die Überraschung, das ausgerechnet auf diesem Areal Überreste des bei der Explosion am 15. April 1945 schwer beschädigten Bahnhofsgebäudes entsorgt worden waren. Nach einer ausführlichen Untersuchung des Untergrundes mussten die Pläne angepasst und die für die Bebauung freigegebene Fläche verkleinert werden.

Pritzwalk: 2022 soll am Birkenwäldchen gebaut werden

Parallel dazu mussten auch die hier lebenden und streng geschützten Zauneidechsen erfasst, eingesammelt und auf eine geeignete Fläche umgesiedelt werden, was noch einmal Zeit und Geld kostete. Dennoch überwog bei Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel am Mittwoch die Freude, trotz aller Unwägbarkeiten so weit gekommen zu sein.

„Es ist ein Meilenstein der städtischen Entwicklung“, sagte der Verwaltungschef. Er gab aber auch zu: „Wir wussten nicht, welche Risiken damit verbunden waren.“ Jetzt sei man in der Stadt aber stolz, eine Liegenschaft aufgeräumt zu haben, die viele Jahrzehnte brach lag.

Vergeben sind die Grundstücke am Birkenwäldchen noch nicht. Das soll im kommenden Jahr geschehen und nachdem sich die Stadtverordneten zur Preisgestaltung für die Verkäufe positioniert haben. Zur Orientierung hat die Verwaltung ein Gutachten anfertigen lassen und den Kommunalpolitikern als Lektüre für die Feiertage mitgegeben.

Die Stadt Pritzwalk will ein weiteres Wohngebiet an der Havelberger Straße entwickeln

Um auf die starke Nachfrage nach Grundstücken zu reagieren und wohlwissend, dass es noch mehr Interessenten gibt, als diejenigen, die letztendlich am Birkenwäldchen ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen können, ist das nächste Baugebiet ebenfalls am Mittwoch auf den Weg gebracht worden.

Es soll auf der anderen Seite des Wasserturms und damit gegenüber dem Wohngebiet am Birkenwäldchen entstehen. Dazu fassten die Stadtverordneten im ersten Schritt des Bauleitverfahrens einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Rodanesiedlung – Wohnen und Gewerbe westlich Havelberger Straße“.

Hier sollen in den kommenden Jahren rund 13,5 Hektar erschlossen werden. Der nördliche Bereich mit rund 50 Baugrundstücken ist für das Wohnen gedacht, der südliche und damit an die B 189 angrenzende Teil für Gewerbeansiedlungen. Auch dafür gebe es entsprechende Nachfragen.

Zwischen diesen beiden Bereichen plant die Stadt den Bau einer Kindertagesstätte, um den jungen Familien gerecht zu werden, die in diesem neu entstehenden Stadtteil leben wollen.

