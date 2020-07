Pritzwalk

Ein 22-Jähriger hat einer am Dienstag in Pritzwalk einer 21-Jahrigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie dabei an der Lippe verletzt. Zu der tätlichen Auseinandersetzung kam es während eines gemeinsamen Besuches eines Freundes.

Der Einsatz eines Rettungswagens wurde durch die Geschädigte nicht gewünscht, sie verließ nach der Anzeigenaufnahme die Wohnung des Freundes allein.

Von MAZ-online