Pritzwalk

Eine 25-jährige Frau hat am Sonnabend in Pritzwalk eine 48-Jährige ins Gesicht und einem 23-Jährigen mit einem Schlüsselbund auf den Rücken geschlagen. Zu der Auseinandersetzung kam es, als eine 48-jährige Prignitzerin gemeinsam mit ihrem 23-jährigen Begleiter gegen 19.25 Uhr in der Stadt unterwegs war.

Zufällig begegneten sie der ihnen bekannten 25-Jährigen, die die Ältere sofort verbal beleidigte. Daraus entwickelte sich ein Streitgespräch, in deren Folge die 25-jährige Beschuldigte handgreiflich wurde und der 48-Jährigen mehrfach mit der Hand ins Gesicht schlug. Ein Schlichtungsversuch des 23-jährigen Begleiters endete damit, dass er von der Beschuldigten mit einem Schlüsselbund geschlagen wurde.

Bei beiden Geschädigten waren laut Polizei leichte Hämatome erkennbar. Die erstatteten Strafanzeigen wegen Körperverletzung werden jetzt durch die Kriminalpolizei weiterbearbeitet.

