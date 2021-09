Pritzwalk: 30 neue Parkplätze am Hainholzbad geplant

Pritzwalk

Es ist eine der Hauptattraktionen in Pritzwalk: Nun sind für das Hainholzbad umfangreiche Sanierungs- und Ausbauarbeiten geplant. Unter anderem steht dabei an, etwa 30 Parkplätze zu schaffen, um so etwas gegen das wilde Parken auf dem Hainholzweg unternehmen zu können.

Pritzwalker Stadtentwicklungsausschuss traf sich im Hainholzbad

Damit beschäftigte sich nun der Stadtentwicklungsausschuss, der sich vor seiner Sitzung im Jugendfreizeitzentrum Nord zunächst an Ort und Stelle im Hainholzbad traf. Aus den dort gezeigten Plänen geht hervor, dass der Parkplatz auf der Fläche direkt hinter dem Bad in Richtung Streckenthin gebaut werden soll.

Der Ausschuss empfahl, dass Fördermittel beantragt werden sollen, um das Schwimmbad generationsgerecht zu sanieren. Dabei geht es zunächst um den ersten Bauabschnitt, der unter der Überschrift „Verbesserung der Erschließung“ steht und den Neubau der Parkplätze zum Inhalt hat.

Auch Ladesäulen für E-Bikes geplant

Dabei sollen auch die Behindertenstellflächen angepasst und erweitert werden. Ebenso ist geplant, die vorhandenen, überdachten Fahrradabstellmöglichkeiten zu erneuern und Ladesäulen für E-Bikes aufzustellen.

Der rückwärtige Zaun soll erneuert und damit das Gesamtobjekt vor unbefugten Zutritt besser gesichert werden. Laut Halldor Lugowski, Amtsleiter für Stadtentwicklung in der Pritzwalker Stadtverwaltung, wird dabei „alles, was alt ist, komplett erneuert“.

Weiterhin wird die vorhandene Beleuchtung bis zum Schwimmbad erneuert und bis zum geplanten Parkplatz ergänzt.

Der gesamte erste Bauabschnitt soll 395 000 Euro kosten. 75 Prozent der förderfähigen Baukosten, also 296 500 Euro, sollen nun als Fördermittel aus dem Leader-Topf beantragt werden. Die Eigenmittel in Höhe von 98 750 Euro werden entsprechend im Haushalt für 2022 berücksichtigt. Wenn alles klappt, soll dieser Bauabschnitt 2022 auch beendet werden.

Im Hainholzbad selbst steht 2023 die weitere Sanierung an

Dann stehen zwei weitere Bauabschnitte an. Zunächst soll es im zweiten Bauabschnitt darum gehen, die Kläranlage des Bades zu erneuern. Im dritten Bauabschnitt geht es um die Sanierung des Innenbereichs, von der Instandsetzung der Durchschreitebecken bis zum Erneuern des Mutter-Kind-Bereichs.

Diese beiden Abschnitte sollen nach Angaben Lugowskis 2023 anstehen. Beantragt werden sollen dafür GAK-Fördermittel. Die Gesamtkosten taxierte er auf 1,3 bis 1,4 Millionen Euro.

Von Bernd Atzenroth