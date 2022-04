Pritzwalk

Sie sagen selbst, sie kommen aus Charkow, nicht Charkiw. Sie sind ethnische Russen, aber auf die „Befreiung“ haben sie nicht gewartet. Im Gegenteil: Sie sind jetzt mehr denn je überzeugte Ukrainer. 44 Geflüchtete aus dem Osten der Ukraine fanden jetzt in Pritzwalk Unterschlupf, weil sie vor dem russischen Angriffskrieg fliehen mussten. Persönlich betreut werden sie von Irina und Andreas Koch, zwölf davon sogar in ihrem Haus – „mit allem, was dazu gehört“.

Orthodoxes Osterfest in der Prignitz gefeiert

Am Sonntag feierte ein großer Teil von ihnen bei Holger Bork in Boddin zusammen mit den Kochs das orthodoxe Osterfest. Es wurde gegessen und gelacht, und auf dem großen Freigelände gab es für die Kinder auch die Gelegenheit zum Spielen.

Es war ein Moment zum Durchatmen. Denn viele, die dabei waren, haben schlimme Dinge erlebt – zum Beispiel die Frau, die 42 Tage in einem Keller verbracht hatte, um sich vor den Raketenangriffen auf Charkow zu schützen.

Irina Koch stammt selbst aus dem Osten der Ukraine

Die meisten der Flüchtlinge kennt Irina Koch gut – sie stammt selbst aus der Region, die direkt an Russland grenzt. Ihre kleinere Heimatstadt gehörte zu den ersten Orten, durch die am 24. Februar russische Panzer rollten. Er ist auch jetzt noch besetzt, und ihre Eltern sind dort geblieben. „Sie können hinter einem Hügel die Raketen aufsteigen sehen, die von dort Richtung Charkow abgeschossen werden“, sagt sie.

Über verschiedene Internet-Kanäle versucht sie, täglich Kontakt zu halten zu vielen Ukrainern, die zur Zeit in Schutzkellern Zuflucht gesucht haben. „Dort unterstützen wir auch Initiativen, die zum Beispiel ältere Menschen, die nicht fliehen können, weiter versorgen und auch sonst täglich helfen. Wir sind jeden Tag unterwegs für ’unsere’ Flüchtlinge“, sagt Andreas Koch.

Auch bei den Begrüßungen von größeren Flüchtlingsgruppen beim Landkreis beteiligt sich Irina Koch als Dolmetscherin und vertrauensvoller Kontakt.

Angst vor einem „zweiten Butscha“ in ihrem Heimatdorf

Der Kontakt in die Heimat von Irina Koch ist im Moment jedoch nur sporadisch möglich – in ihrem Heimatort sind offenbar die Netze abgestellt worden. Nur mit einer Prepaidkarte im Handy können sich die Menschen auf einen Hügel trauen, wo sie hoffen, Empfang zu haben – erwischen lassen sollte man sich dabei besser nicht. „Niemand weiß, was dann passiert“, sagt Irina Koch.

Andreas Koch Quelle: Bernd Atzenroth

Handys werden auch kontrolliert – weshalb Irina Koch Fotos und Profile gelöscht hat, über die sie mit den Menschen vor Ort verbunden war, um diese nicht in Gefahr zu bringen. Es besteht auch die Angst, dass russische Soldaten auf dem Rückzug „ein zweites Butscha“ anrichten könnten.

Flucht aus der Ostukraine nach Pritzwalk

Die Fluchtbewegung aus der Ostukraine kam sehr schnell in Pritzwalk an. „Bereits am 28. Februar traf bei uns die erste Familie ein, die meine Frau hierher geleitet hatte“, erzählt Andreas Koch. Jura und seine Familie haben dabei schon in den ersten Kriegstagen erlebt, dass sie in der Ukraine drei Tage um zerstörte Brücken herumfahren mussten – mitunter sogar von Ukrainern gesprengt, um den Russen den Vormarsch zu erschweren. Nach den ersten zehn Tagen bei Familie Koch fand Juras sechsköpfige Familie zunächst in Falkenhagen und nun in Pritzwalk ihre eigene Wohnung.

Menschen und Behörden in der Prignitz tun alles für die Ukrainer

Es ist viel zu tun, um den Menschen zu helfen. Sind sie einmal angekommen, ist eine Bleibe für sie zu finden. Das wird weitgehend über den Landkreis gesteuert, ist aber ein durchaus komplexes Unterfangen. Dies gilt auch beim Thema Arbeitserlaubnis sowie bei den Einschulungen der Kinder, die mit Impfaktionen und Einschulungsuntersuchungen verbunden sind.

Dennoch: Sowohl bei den privaten Helfern als auch bei den Behörden wird alles getan, um den Flüchtlingen zu helfen.

Weitere Unterstützung wird in Pritzwalk benötigt

Mit der Art und Weise zum Beispiel, wie sich die Stadt Pritzwalk und ihre Bürger in die Flüchtlingshilfe einbringen, sind Irina und Andreas Koch sehr zufrieden. „Pritzwalk hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich war nicht allein“, sagt Irina Koch.

Unterstützung wird aber benötigt: „Wir sind für jede Hilfe sehr dankbar, zur Zeit eben noch gut brauchbare Einrichtungsdinge für Wohnungen – Mikrowellen, Wasserkocher, E-Herde/-öfen, Lampen aller Art, Bestecke, Stühle, Tische“, sagt Andreas Koch, „gerne nehmen wir diese Hilfen auch bei uns in der Druckerei Koch entgegen.“ Auch Informationen zu freien Wohnungen in Pritzwalk wären sehr schön.

Von Bernd Atzenroth