Pritzwalk

Ein 49-jähriger Mann aus Pritzwalk ist bei einem Umtrunk am 27. August zwischen 3 und 6.30 Uhr von einem Unbekannten mit Tritten verletzt worden. Der Mann entschied sich aber erst am Dienstag, 1. September, zur Polizei zu gehen.

Aus bisher ungeklärtem Anlass soll plötzlich einer der dort anwesenden Männer auf den 49-jährigen eingetreten und ihn am ganzen Körper verletzt haben. Als der Mann am Dienstag gegen 11.50 Uhr mit seinem Fahrrad zum Polizeirevier in Pritzwalk kam, um Anzeige zu erstattet, sahen ihn Polizisten heranradeln.

Dummerweise roch er auch stark nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemtest ergab einen Promillewert von 2,08. Eine Blutentnahme und eine Verkehrsvergehensanzeige waren die Folge, bevor das eigentliche Anliegen des Mannes in Form einer Strafanzeige aufgenommen wurde. Das Fahrrad musste der 49-Jährige im Anschluss nach Hause schieben.

