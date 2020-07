Pritzwalk

Der Pritzwalker Bürgerhaushalt soll in die dritte Runde gehen. Das verkündet Andreas König im Auftrag der Stadt Pritzwalk. Das Interesse auf Seiten der Pritzwalker ist auch in diesem Jahr wieder groß. Insgesamt 54 Vorschläge liegen der Stadtverwaltung jetzt vor. Nun wird geprüft, welche Ideen es in die finale Abstimmung schaffen und so die Chance auf eine Förderung erhalten.

Pritzwalker und auch die Ortsteile haben Vorschläge eingereicht

„Ich bin begeistert, wie bewusst und verantwortungsvoll die Einwohnern mit ihrem Bürgerhaushalt umgehen“ sagt Bürgermeister Ronald Thiel, „aber auch die ausgewogene Beteiligung aller Altersgruppen und die Themenvielfalt für die Stadt und unsere Ortslagen sind ein hervorragendes Zeichen für unseren Gemeinsinn.“

Wie in den zwei Jahren zuvor ist die Bandbreite der eingesendeten Vorschläge wieder enorm. Die Ideen reichen von einem Blühstreifen, der zukünftig entlang der Bundesstraße 103 in Richtung Kyritz angelegt werden sollen, bis hin zu neuen Sitzgelegenheiten. Eine Wunschprojekt ist einigen vielleicht aus dem Nachbarort Kyritz bekannt, nämlich eine Tauschbox.

Abstimmung soll am 26. September erfolgen

Ebenfalls kommen wieder zahlreiche Ideen aus den umliegenden Ortsteil, wie etwa aus Beveringen, Sadenbeck oder Seefeld. Derzeit werden alle 54 Vorschläge von den entsprechenden Ämtern auf Zuständigkeit, Machbarkeit und Kosten geprüft. Gültige Vorschläge gehen dann in die Abstimmung. Die ist immer am letzten Samstag im September. Sprich in diesem Jahr fällt der Termin auf den 26. September.

Bislang sei dieses Datum auch sicher. „Nach jetzigem Kenntnisstand wird die Abstimmung auch stattfinden“, erklärt Andreas König auf Nachfrage. Aufgrund der Corona-Krise kämpft Pritzwalk auch mit finanziellen Einbußen. Daher stand der Bürgerhaushalt zwar nicht auf der Kippe, aber man hatte immer einen Plan B.

Andrang bei der letzten Abstimmung im Pritzwalker Kulturhaus. Quelle: Julia Redepenning

Projekt kann bis zu 5000 Euro erhalten

Ungeachtet dessen werde es aber eine Abstimmung am oben genannten Tag geben. Dennoch müssen die bekannten Schutzmaßnahmen die Abstand- und Hygieneregeln beachtet werden. Alle Vorschläge sind auf der Internetseite der Stadt Pritz­walk aufgeführt. Sie sind unter dem Punkt „ Bürgerhaushalt“ zu finden. Alle 54 Ideen sind hier zum Nachlesen aufgeführt.

Nach der Prüfung wird auch offiziell bekannt gegeben, welche Projekte die Kriterien für eine Förderung erfüllen. Dann wird ein Ampelsystem verdeutlichen, welches Projekt dabei ist. Grün bedeutet ja und rot dann nein. Bis zu 5000 Euro kann ein Wunschprojekt erhalten.

Viele Projekte konnte schon realisiert werden

In den vergangenen zwei Jahren war der Andrang bereits sehr groß, wenn es um das Thema Bürgerhaushalt geht. Für den von 2019, bei der ersten Auflage, gingen 56 Vorschläge ein und für den von 2020 sogar 61. Im vergangenen Jahr standen viele Pritzwalker sogar zeitweise in langen Schlangen vor dem Pritzwalker Kulturhaus an, um ihre Stimme abzugeben.

Viele Projekte konnten so bereits realisiert werden. So freute sich der Pritzwalker Streicheltierhof in Hainholz im vergangenen Jahr über ein neues Gehege für seine Meerschweinchen. Erst vor wenigen Wochen besuchte Bürgermeister Ronald Thiel zwei Pritzwalker Kitas um gemeinsam mit den Kindern und Erziehern ebenfalls vollendete Projekte einzuweihen.

Die neuen Möbel der Kita Tausendfüßler. Quelle: Beate Vogel

So bekam die Kita Rappelkiste in Kemnitz ein neues Gartenhaus zum Spielen. Ebenso konnte sich der Kindergarten Tausendfüßler über neue und knallbunte Tische und Stühle für den Außenbereich freuen. Beides wurde mithilfe des Bürgerhaushaltes finanziert. Die Kita Rappelkiste belegte sogar den zweiten Platz bei der letzten Abstimmung und die Kita Tausendfüßler Platz fünf.

Von Julia Redepenning