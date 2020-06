Pritzwalk

Ein 56-jähriger Pritzwalker ist im Internet auf Betrüger hereingefallen. Er war auf eine sogenannte „Brokerplattform“ gestoßen, die durch Aktienhandel große Geldgewinne versprach.

Er meldete sich an und zahlte Geld ein, mit welchem die Plattform dann Aktien handeln wollte. Es kam dann eine Gewinnbenachrichtigung, in welcher er zu weiteren Zahlungen animiert wurde. In der Zeit investierte er mehrere zehntausend Euro und musste jetzt den Betrug feststellen.

Von MAZ-online