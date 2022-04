Pritzwalk: 71-Jähriger droht Hundehalterin

Pritzwalk

Eine 31-Jährige aus Schmachtenhagen hat am Montag Anzeige wegen Nötigung bei der Polizei erstattet. Am Sonntagmorgen hatte sie ihren Hund am Rande eines Waldgebietes bei Hasenwinkel teilweise frei herumlaufen lassen.

Weit und breit war niemand zu sehen, als plötzlich ein älterer Herr mit seinem Auto neben ihr hielt und es zu einem verbalen Austausch kam. Wenn sie das Tier noch einmal ohne Leine in seinem Jagdrevier laufen lasse, werde es nicht mehr lebend aus dem Wald herauskommen, drohte der Mann und fuhr fort.

Weil sich die Frau das Nummernschild merken konnte, wurde der 71-jährige Jagdrevierbesitzer ausgesucht. Er bestätigte das Gespräch, wies die Drohungen allerdings zurück. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline