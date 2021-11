Pritzwalk

Der nächste PriMa-Treff auf der Pritzwalker Marktplatz findet am kommenden Mittwoch, 10. November, statt. Besucher dürfen sich dann von 8 bis 13 Uhr auf einen Kniepermarkt freuen, mit dem die Saison der Prignitzer Spezialität eröffnet wird. Selbstverständlich wird sich an diesem Tag alles um das traditionelle Kohlgericht drehen, das in den verschiedensten Variationen zu haben ist: ob als Mittagessen direkt vor Ort, als Knieper zum Mitnehmen oder als Konserve für den Vorratsschrank.

Auch der Knieperfuchs ist wieder am Start

Die Anbieter Elke und Patrick Fenske von der Gaststätte Deutsches Haus, Susan und Enrico Dietsch von „Die Neudorfer“ und Sylke Hildebrandt von der Landfleischerei Hildebrandt in Kletzke haben das Angebot rund um die Prignitzer Spezialität bereits abgestimmt.

Bürgermeister Ronald Thiel ist die Knieperkohlsaisoneröffnung eine Herzenssache. „Wir wollen dabei verschiedene Anbieter zusammenbringen“, sagt er. Auch der Knieperfuchs und Willy Wolf haben sich den Termin schon vorgemerkt. Zudem wird „Der Scharfmacher“ alias Uwe Schade aus Mecklenburg-Vorpommern wird wieder mit dabei sein, Messer oder Scheren sollten also mitgebracht werden.

