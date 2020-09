Pritzwalk: Annett Glöckner stellt bei den Kunstfreunden aus

Pritzwalk

Sie trägt vor, spricht und gleitet fast nahtlos ins Singen über. Der Vortrag korrespondiert dabei mit dem, was an den umgebenden Wänden zu sehen ist. Annett Glöckner, in Barenthin (Gemeinde Gumtow) lebende Künstlerin, verwandelte am Freitag ihre derzeit in den Räumen der Kunstfreunde Pritzwalk laufende Ausstellung in ein sehr lebendiges Gesamtkunstwerk.

Künstlerische Reise durch ein bewegtes Jahr

„Lächeln unterwegs“ heißt die Schau der Künstlerin, die das Unterwegssein als wichtigen Teil ihrer künstlerischen Praxis ansieht. Am Freitagabend nahm sie ihre Gäste in der Galerie der Kunstfreunde für etwa eine Stunde auf eine künstlerische Reise mit, bei der Collagen, Fotos, Objekte und Performance-Elemente zu einem Gesamtganzen verschmolzen.

Anzeige

Zur Galerie „Lächeln unterwegs“ heißt die Schau mit neuen und alten Werken der in Barenthin lebenden Künstlerin Annett Glöckner, die bis zum 10. Oktober bei den Kunstfreunden Pritzwalk zu sehen ist. Hier ein paar Eindrücke von der Künstlerin und ihrem Schaffen.

Es sind Arbeiten aus dem vergangenen Jahr, die im oberen Teil der Ausstellungsräume nun noch bis zum 10. Oktober in Pritzwalk zu sehen sind. Aber auch ältere Arbeiten die Künstlerin sind hier zu finden, und zwar im großen Ausstellungsraum im Untergeschoss.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Naturerfahrung beim Fahrradfahren

Doch im Fokus des Abends stand die noch ziemlich aktuelle Kunst von Annett Glöckner, in der alles zusammenläuft, was ihr im vergangenen Jahr widerfahren ist.

Da ist die Tatsache, dass ein Autounfall sie zur Rad- und Bahnfahrerin hat werden lassen – mit ganz direktem Einfluss auf ihr künstlerisches Schaffen. Auf ihren regelmäßigen Fahrradfahrten von Barenthin zum Bahnhof in Breddin erlebte sie Natur viel direkter. Ihre Eindrücke hielt sie mit Sprachaufnahmen fest, die sie beim Fahrradfahren machte – eine Methode, die sie schon lange praktiziert. Im Zug machte sie die Erfahrung, wie gut sich hier schreiben lässt.

Collagen, Fotografien und Sprachaufnahmen

In den Texten, die sie vortrug, spielt immer wieder die Senke eine Rolle. Die Senke ist ein Teil ihrer täglichen Fahrradstrecke bei Kötzlin. Während sie mal spricht, mal singt, kann man hinter ihr an der Wand aktuelle Collagen sehen, für die sie alles Mögliche benutzt hat, was sie auf dem Weg und in der Natur aufgesammelt hat. Das hat sie auch fotografisch dokumentiert – die Fotografien hängen neben den Collagen. Zudem läuft permanent eine Videoschleife.

Warum die Ausstellung „Lächeln unterwegs“ heißt, erklärte Annett Glöckner auch. Als sie Schülern den unterschied zwischen Druck- und Schreibschrift erklären wollte, malte sie Buchstaben auf und verband sie mit Bögen, die aussahen wie ein lächelnder Mund. Den lächelnden Mund fand sie dann auch unterwegs immer wieder.

Das große Fliesenwand-Projekt in Wittstock

2020 gab es aber noch andere Einflüsse, Corona natürlich, aber auch ihr größtes Werk im Jahr 2020: „Wir feiern die Natur – Fliesenwand zu Erinnerung an die Landesgartenschau mit Schülern aller Schulen“ eine Auftragsarbeit der Stadt Wittstock, die seit Juli 2020 am Bleichwall in Wittstock zu sehen ist.

Es ist ein typisches Werk für Künstlerin, die ihre Arbeiten gerne mit Schülern, Studenten, aber auch Einwohnern entwickelt. Das Natur-Thema wird auch hier zentral behandelt. In der Ausstellung zu sehen ist auch eine Arbeit, die Produkt einer Graffiti-Aktion mit jungen Leuten in Neuruppin war.

„Du bist schlau in der Natur“

Das Bemalen von Keramik-Fliesen mit führte sie nach Abschluss der großen Arbeit in Wittstock einfach weiter, und einige Ergebnisse, unter anderem mit der Aufschrift „Du bist schlau in der Natur“, sind nun auch in Pritzwalk zu sehen, ebenfalls wie ihr Versuch, die Bildsprache der Fliesen auf ein größeres Format zu übersetzen. War sie selbst eigentlich gar nicht so zufrieden mit dieser Arbeit, so gefiel sie Horst Kontak besonders gut. Der Vorsitzende der Kunstfreunde Pritzwalk, hatte die Künstlerin eingangs kurz vorgestellt und begrüßt.

Er hatte den Fokus auf die künstlerischen Ursprünge von Annett Glöckner gelenkt, die 1964 in Borna bei Leipzig geboren wurde und dereinst in den Neunzigern in der Lausitz stillgelegte Abraumbagger zu Kunst verarbeitete, übrigens dort heute noch zu sehen.

Künstlerisches Credo und Selbstbild: Unbeirrt

Im Untergeschoss finden sich dann weitere interessante Werke, eins auf der Grundlage einer Motorhaube, die Annett Glöckler aus Schweden einführen musste. Andere Kunstwerke basieren auf Fundstücken aus der Landwirtschaft, auf die sie handgeschriebene Textfragmente auftrug, für die sie einen speziellen Schrifttyp entwickelt.

Ein Stück Metall trägt dabei ein Wort, das ganz gut ihre künstlerische Vorgehensweise und ihr Selbstbild charakterisiert: Unbeirrt.

Von Bernd Atzenroth