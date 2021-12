Pritzwalk: Apotheker wird auf gefälschten Impfausweis aufmerksam

Pritzwalk

Eine 50 Jahre alte Frau aus der Prignitz wollte sich am Dienstag um 9.50 Uhr in einer Apotheke in der Lindenstraße in Pritzwalk ein digitales Impfzertifikat ausstellen lassen. Dafür legte sie einen ausgefüllten Impfausweis vor.

Stempel im Impfausweis gefälscht

Bei der anschließenden Überprüfung der Eintragungen stellte sich jedoch heraus, dass der im Ausweis dokumentierte Arzt die Impfungen nie vorgenommen hatte. In der Vergangenheit sind schon mehrerer solcher Vorfälle publik geworden.

Zuletzt war das am Dienstag in Oranienburg der Fall. Dort fiel einem aufmerksamen Apotheker ein gefälschter Stempel im Impfausweis auf. Bei vier weiteren Impfausweisen gab es Unregelmäßigkeiten, so dass hier keine digitalen Nachweise erstellt werden konnten.

Polizei ermittelt gegen Betrüger

Gegen alle mutmaßlichen Betrügerinnen wird nun wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung ermittelt. „Die Apotheker sind extrem sensibilisiert“, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Nord. Die Polizei stellte die gefälschten Dokumente sicher.

