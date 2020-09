Pritzwalk

Zwölf Bilder zeigen die Vielfalt des Rumänischen Landkreises Alba, dem Partnerlandkreis der Prignitz. Sie sind Teil einer Wanderausstellung, die jetzt in der Bildungsgesellschaft Pritzwalk zu sehen sind. Am Mittwochabend wurde diese mit einer kleinen Vernissage offiziell eröffnet.

Ausstellung soll so oft es geht wandern

„Wir zeigen die Aufnahmen bereits das zweite Mal“ erklärt Michelle Kielhorn, zuständig für den Sachbereich Internationale Arbeit beim Landkreis Prignitz. Bereits Anfang des Jahres wurden die zwölf Fotografien, die der Landkreis Alba dem Landkreis Prignitz zur Verfügung stellte, in der Kreisverwaltung in Perleberg ausgestellt.

Anzeige

Michelle Kielhorn stellte einzelne Bilder im Detail vor. Quelle: Julia Redepenning

Weitere MAZ+ Artikel

Jetzt gastiert die Schau in Pritzwalk. „Unsere Partnerschaft soll auf diesem Weg in den Landkreis getragen werden“, erklärt Landrat Torsten Uhe, „und wir geben sie gerne weiter.“ Angemeldet habe sich bereits der Kirchenkreis Prignitz. Superintendenten Eva-Maria Menard bekundete zumindest ihr Interesse: „Wir würden uns freuen, wenn wird die Bilder ebenfalls zeigen könnten.“

Fotos zeigen viele Facetten des Rumänischen Landkreises

Die Fotografien zeigen die enorme Vielfalt, die der Rumänische Landkreis Alba zu bieten hat. Neben landschaftlichen Aufnahmen, die sowohl Gebirge als auch wunderbare Wiesen in den Fokus stellen, wird zudem das Leben in den Vordergrund gestellt. Tradition und auch die eigene Kultur sei den Rumänen sehr wichtig.

Besonders imposant wirkt die Aufnahme der Vertragsunterzeichnung, die die Partnerschaft am 8. Juli 2019 besiegelte. Sie fand im Vereinigungssaal in Alba Iulia statt, wo auch am 1. Dezember 1918 die Delegierten der Rumänischen Nationalversammlung für die Wiedervereinigung des Landes stimmten. „Das war schon sehr beeindrucken“, sagte Landrat Uhe, „genau an diesem Ort den Vertrag zu unterzeichnen.“

Reisen nach Rumänien im nächsten Jahr geplant

Alba Iulia liegt im Landkreis Alba. Bis heute ist der 1. Dezember der Nationalfeiertag der Rumänen. Ursprünglich waren für 2020 auch zwei Reisen nach Rumänien in Planung. Die mussten jedoch wegen der Corona-Pandemie vorerst verschoben werden. Vorgesehen sei aber, im nächsten Jahr zu fahren.

„Die Pritzwalker Oberschule wollte mit Schülern nach Rumänien“, erklärte Torsten Uhe. Ebenfalls Vertreter des Landkreises. „Ich werde dann im nächstes Jahr mitfahren“, erzählte Michelle Kielhorn. Sie kümmert sich von Perleberg aus um die Partnerschaft und hält den Kontakt. Direkt vor Ort war sie bisher nicht, wie sie selbst sagt.

Prignitzer Aufnahmen sollen in Rumänien gezeigt werden

Dazu soll es auch in Rumänien eine ähnliche Ausstellung geben. „Wir werden dort Bilder aus unserer Region zeigen“, erklärt Michelle Kielhorn. Geplant sind ebenfalls Fotografien, die den Landkreis Prignitz in seiner Vielfalt und Schönheit präsentieren.

Doch vorerst sind es nur Pläne. Auch wenn sich die Fallzahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus derzeit im Landkreis Alba auf einem doch niedrigen Niveau halten, ist eine Reise dorthin nicht möglich. „Wir stehen jedoch in engem Kontakt“, sagt Michelle Kielhorn, „und tauschen uns mit unseren Rumänischen Freunden ständig aus.“

Die aktuelle Schau kann bis zum 16. Dezember besucht werden. Von Montag bis Donnerstag sind die Räumlichkeiten der Bildungsgesellschaft Pritzwalk, von 7 bis 16 Uhr für Publikum geöffnet, am Freitag von 7 bis 13.45 Uhr.

Von Julia Redepenning