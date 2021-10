Pritzwalk

Am kommenden Montag, 18. Oktober, beginnen die Bauarbeiten am Radweg in der Freyensteiner Chaussee in Pritz­walk. Für Verkehrsteilnehmer bedeutet das, dass es zu Behinderungen kommen kann. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Trasse wird mit LED beleuchtet

Gebaut wird von der Einmündung Bergstraße/Wittstocker Chaussee aus in Richtung Ortsausgang, wo die neue Begrüßungstafel steht. Schon in dieser Woche kann es leichte Einschränkungen geben – dann wird die Baustelle eingerichtet. Zunächst werden auf der linken Fahrbahnseite einige Bäume heruntergenommen. Geplant ist, je nach Witterung in diesem Jahr mit dem Radwegbau bis zum Parkplatz des Zahnradwerkes zu kommen. Beleuchtet werden soll die Trasse mit LED.

Ortsteile sollen besser angebunden werden

Der Abschnitt bis zum Bahnübergang und dann bis zur Straße nach Beveringen soll im nächsten Jahr folgen. Dort soll auch noch eine Brücke über den Kemnitzbach errichtet werden. Die Stadt Pritzwalk hatte für den Bau des Radweges im August einen Zuwendungsbescheid über knapp 830 000 Euro aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur erhalten.

Mit dem 1170 Meter langen Radweg sollen die Ortsteile Beveringen und Kemnitz besser angebunden werden.

Von MAZonline