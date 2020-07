Pritzwalk

In Schlangenlinien ist ein Pkw Peugeot am Sonnabend gegen 22 Uhr auf der Bundesstraße 103 bei Pritzwalk aufgefallen. Am Steuer saß ein 44-jähriger Fahrer mit 1,84 Promille Alkohol in der Atemluft.

Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Pole außerdem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und durfte anschließend nicht weiter fahren.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Von MAZ-online