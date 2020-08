Pritzwalk

Bettina Loosch weiß eigentlich immer, was gerade im Trend liegt – zumindest, wenn es um das Thema Mode geht. Die Pritzwalkerin betreibt seit 20 Jahren einen Modeladen. Seit 15 Jahren dreht sich bei der stilbewussten Prignitzerin alles um die Damenkleidung. Doch angefangen hat sie im Jahr 2000 ganz anders.

Bettina Loosch startet 2000 mit Männermode

„Ich habe mich zuerst mit einem Laden für Männermode in der Pritzwalker Marktstraße selbstständig gemacht“, erzählt Bettina Loosch im Gespräch. Hier gab es alles für den Herrn: Hemden, Jacken und Hosen hatte sie für fast jeden Geschmack. Doch mit Männermode allein konnte die frischgebackene Ladenbesitzerin nicht ihren Lebensunterhalt bestreiten.

„Männer sind sehr treue Kunden“, sagt sie, „aber sie kommen nicht so häufig, wie es etwa eine Frau macht.“ Also musste die Pritzwalkerin umdenken. 2002 entschied sie sich, neben Kleidung für den Mann auch Damenmode in ihr Geschäft zu integrieren. Mit Erfolg, wie sie selbst sagt. Dazu wechselte sie ihre Geschäftsadresse und vergrößerte sich.

Ab 2005 nur noch Damenmode

2005 folgte dann die finale Wende. Bettina Loosch bezog nicht nur ihren heutigen Laden auf dem Magazinplatz in Pritzwalk, sondern sie entschloss sich, ein reines Geschäft für Frauenmode zu betreiben. Bereut hat sie diesen Schritt nie: „Ich bin zufrieden mit meiner Wahl und ich habe mich im Laufe meines Lebens so oft verändert“, sagt sie. „Veränderung gehört einfach dazu.“

Der Pritzwalker Modeladen ist liebevoll eingerichtet und bietet ausreichend Platz zum Stöbern. Quelle: Julia Redepenning

Aus der Modewelt kommt sie ursprünglich so gar nicht. Vor der Wende arbeitete die Pritzwalkerin in der Qualitätskontrolle. Später versuchte sie sich im Handel. Der Wunsch, sich selbstständig zu machen, war sehr groß. Als die Idee und das Konzept standen, wagte Bettina Loosch den Schritt. „Schon in jungen Jahren habe ich Mode geliebt und versucht, mich gut zu kleiden“, erklärt sie.

Die Ladenbesitzerin hat jeden Umbau und Sanierung miterlebt

Die ersten Jahre waren nicht immer einfach. Nicht nur der Wechsel der Richtung von Herren- zu Damenmode war für sie eine Herausforderung, sondern auch die Zeit selbst. „Ich habe genau dann angefangen, als die erste Welle der Kauflustigen der Wendezeit wieder aufhörte“, sagt sie. „Aber dennoch wurde meine Idee gut angenommen.“

Dazu hat Bettina Loosch jede noch so große oder kleine Baumaßnahme miterlebt. Sie erinnert sich: „In der Pritzwalker Marktstraße wurde so ziemlich alles saniert und neu gemacht, was ging“, sagt sie. „Manchmal waren der Bauschutt und die Löcher so groß, dass ich nicht wusste, wie ich überhaupt in meinen Laden kommen soll.“

Ein Wasserschaden bedrohte ihre Existenz

Auch die Straßensanierung des Magazinplatzes hat sie im vollen Umfang miterlebt. Ein Ereignis ist ihr besonders im Gedächtnis geblieben, denn 2016 musste die Geschäftsfrau um ihre Existenz bangen: Ein Wasserschaden in ihrem Laden hätte fast das Aus bedeutet. „Ich weiß es noch genau“, erinnert sich Bettina Loosch. „Die Feuerwehr rief mich an und meinte, ich solle doch lieber kommen.“

Was sie vorfand, was ein Desaster. Dennoch hat die Pritzwalkerin ihren Mut nicht verloren. „Ich habe weitergemacht. Denn ich sage immer: Wir fallen hin und stehen dann wieder auf.“ Am kommenden Mittwoch, 2. September, feiert Bettina Loosch ihren 20. Geschäftsgeburtstag. Wegen der Corona-Pandemie wird die Feier jedoch kleiner als ursprünglich gedacht.

Dennoch sind Gäste und Gratulanten eingeladen, sie in ihrem Geschäft auf dem Magazinplatz 11 in Pritzwalk zu besuchen. Bettina Loosch bereitet auch ein paar Überraschungen vor.

Von Julia Redepenning