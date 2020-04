Gute Ideen für die Innenstädte sollten sich auszahlen

Pritzwalk

Es bedürfte nicht der Corona-Krise, um zu wissen, dass es Einzelhändler in ländlichen Kleinstädten nicht leicht haben. Schon in normalen Zeiten muss viel dafür getan werden, um die Innenstädte belebt zu halten.

Das hat man in der Prignitz begriffen, wie die jahrelangen Erfolge beim IHK-Wettbewerb City-Offensive Westbrandenburg zeigen. Einmal mehr sticht dabei 2020 das Beispiel Pritzwalk hervor, aber auch Perleberg und Wittenberge fahren den Lohn für gute Ideen ein. In allen drei Kommunen agieren Stadt und Einzelhändlervereinigungen auch Hand in Hand.

Wider die Konkurrenz von Supermärkten und Online-Händlern

Keiner kann zum jetzigen Zeitpunkt seriös sagen, ob all die Ideen in diesem Jahr umgesetzt werden können und wie viele Einzelhändler die harte Corona-Prüfung bestehen. Dabei wäre ein City-Management für Pritzwalk gerade jetzt sinnvoll. Wer belebte Innenstädte will, muss auch wollen, dass sich der Einzelhandel gegen die Supermärkte und die Online-Konkurrenz behaupten kann.

Impressionen von der Spätschicht in Perleberg, die vor zwei Jahren den ersten Preis bei der City-Offensive einbrachte. Quelle: Bernd Atzenroth

Was Mut macht, ist der jahrelang bewiesene Ideenreichtum, den Händler, Gastronomen und andere auch jetzt wieder in der Schließzeit beweisen – wer etwas für seine Stadt tun will, sollte das honorieren und mit seinem Kaufverhalten lokale Händler unterstützen.

Von Bernd Atzenroth