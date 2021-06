Pritzwalk

Ab dem 3. Juni dürfen Restaurants und Cafés ihre Gäste auch wieder im Innenbereich bewirten. Die Freude über die nächsten Lockerungsschritte in der Corona-Pandemie hält sich aber in Pritzwalk in Grenzen, denn die damit verbundenen Auflagen verwirren Wirte und Gäste. „Wir werden erst ab kommenden Mittwoch unseren Innenbereich wieder öffnen“, sagte Silke Müller, Inhaberin des Cafés und Bistros Pannacotto in der Pritzwalker Marktstraße.

Dumme Kommentare von Gästen sind nicht selten

„Wir wussten selbst nicht, wie die Reglungen für die geplante Öffnung aussehen werden und ab wann es überhaupt möglich ist“, sagte sie, „und da wollten wir erstmal abwarten, was da alles auf uns zukommt.“ Des Weiteren ist der Terminkalender von Silke Müller in dieser Woche schon mit anderen Aufträgen gut gefüllt. Neben zahlreichen Catering-Aufträgen sind Silke Müller und ihr Team zudem für die Kantine im Pritzwalker KMG-Klinikum zuständig.

Ihren Außenbereich hat die Cafébesitzerin aber bereits seit Pfingsten für Gäste geöffnet. „Überwiegend sind unsere Gäste vernünftig“, erklärte sie, „aber es gibt auch welche, die ihren Frust an uns auslassen.“ Denn nicht jedem Gast gefällt die Schnelltestreglung. „Da kommt dann schon der ein oder andere dumme Kommentar“, erklärte sie, was nicht immer spurlos an Silke Müller vorbeigeht.

Elke Fenske, die gemeinsam mit ihrem Mann Horst die Gaststätte „Deutsches Haus“ in Pritzwalk betreibt, möchte ebenfalls den Innenbereich ihres Restaurants öffnen. Wann genau, weiß sie aber noch nicht. Die zusätzlichen Regeln stören sie aber nicht: „Solange es der Sache dient und wir so wieder öffnen können“, sagte sie, „mache ich alles mit.“ Für die Pritzwalkerin steht nämlich die Gesundheit, egal ob die eigene, die ihres Mannes oder die ihrer Gäste, im Vordergrund. „Wenn wir es machen, dann machen wir es auch vernünftig“, sagte sie.

Betreiber des Italieners in Perleberg sind verwirrt

Bislang habe sie seitens ihrer Gäste auch keinen Unmut gespürt. „Bisher hatten wir keine unvernünftigen Gäste“, sagte Elke Fenske, „und auch unsere Stammkunden beschweren sich nicht.“ Große Verwirrung herrschte unterdessen in Perleberg. Wann das Restaurant L´Italiano seinen Innenbereich öffnen wird, stand am Mittwoch noch nicht fest. „Wir haben eine Mail bekommen, in der steht, wir dürfen entweder nur die Außengastronomie oder die Innengastronomie öffnen“, erklärte eine Mitarbeiterin auf MAZ-Anfrage, „wir werden uns morgen beim Landkreis genauer informieren müssen und dann entscheiden.“

Denn die Angst, man könne wegen Missachtung der Regeln eine Strafe kassieren, sei den Betreibern zu groß. Die Außengastronomie wird aber geöffnet sein. „Für die Leute ist das alles sehr verwirrend“, sagte die Mitarbeiterin, „in jedem Bundesland sind die Regeln anders und ständig ändern sie sich. Da sieht keiner mehr wirklich durch“. Ein Problem, dass auch Silke Müller kennt.

Gäste im Innenbereich brauchen einen Schnelltest

„Ich finde es persönlich auch sehr unangenehm, immer danach zu fragen, ob meine Gäste einen aktuellen Test besitzen, geimpft oder genesen sind“, fügte sie hinzu. Dennoch sieht sie einer Öffnung ihres Innenbereiches gelassen entgegen - obwohl die Lockerung mit vielen Regeln verbunden ist: Denn für den Innenbereich von Restaurants gilt weiterhin eine Testpflicht, so wie sie seit Pfingsten auch in der Außengastronomie verlangt wird. Für den Außenbereich entfällt diese ab Donnerstag, 3. Juni. Ebenso müssen Gäste keinen Termin mehr im Vorfeld buchen.

Doch sobald in einem Lokal sowohl drinnen als auch draußen bewirtet wird, müssen auch alle Gäste, die draußen sitzen wollen, einen negativen Coronatest vorweisen. Sperren die Gastwirte ihre Innenbereiche weiterhin, entfällt diese Testpflicht wieder. Wie Silke Müller mit dieser Reglung umgehen wird, kann sie am Mittwoch nicht genau sagen: „So richtig weiß ich noch nicht, was wir alles beachten müssen“, sagte sie, „aber wir werden das schon hinbekommen.“

Von Julia Redepenning