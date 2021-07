Pritzwalk

Gute Nachricht für die Pritzwalker: Ab dem kommenden Montag, 12. Juli, soll es wieder ein Corona-Schnelltest-Zentrum am Hagebaumarkt geben. Dort wird man sich wahrscheinlich dann auch samstags testen lassen können. Das teilte David Kahl, Sachbereichsleiter Allgemeiner Sozialer Dienst in der Prignitzer Kreisverwaltung, jetzt der MAZ mit. „Darüber sind wir sehr glücklich“, sagte Kahl dazu. „Das war vergangene Woche noch nicht abzusehen.“

Teststellen müssen jetzt digitale Daten-Übermittlung gewährleisten

Zumal Veränderungen in den Bestimmungen dazu geführt haben, dass einige Teststellen im Landkreis vor der Schließung stehen oder schon geschlossen worden sind. Denn wer eine Teststelle betreibt, muss künftig auch eine digitale Daten-Übermittlung – etwa in die Corona-Warn-App – garantieren und QR-Codes generieren können. Das bedeutet für einige eine große Umstellung und ist zudem mit höherem personellen Aufwand verbunden.

Die Betreiber wären aber dazu verpflichtet, wenn sie die Tests auch vergütet bekommen wollen. „Wir haben andere Teststellen, die das nicht mehr leisten können“, betont David Kahl und nannte ein Beispiel: „Das DRK Putlitz hat uns gesagt: Wir können es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr anbieten.“

Corona-Testzahlen sind zuletzt deutlich gesunken

Zudem sind die Testzahlen in den Prignitzer Einrichtungen zuletzt deutlich zurückgegangen – nach Angaben Kahls von rund 4500 auf 1700 Schnelltests pro Woche. Somit ließ sich die zeitweise auf 25 hochgeschnellte Zahl der Schnellteststellen, die die Kreisverwaltung gelistet hatte, nicht mehr aufrechterhalten – auf der Internetseite des Landkreises ist vermerkt, wie lange sie noch geöffnet haben. Derzeit sind es 21 Teststellen, von denen vier bis zum 1. August schließen wollen. Für drei weitere sind urlaubsbedingte Schließungen für den Juli vermerkt.

Am Pritzwalker Hagebaumarkt soll ab kommenden Montag, 12. Juli, wieder eine Corona-Schnellteststelle aufgebaut sein. Quelle: Bernd Atzenroth

David Kahl ist dennoch sicher, dass es noch genügend Teststellen in der Prignitz gibt, wenngleich sie auch etwas ungleich über das Kreisgebiet verteilt sind, wie er einräumen muss. Er betonte auch, dass die Öffnungszeiten im Ermessen der jeweiligen Testanbieter liegen. Letztlich ist der Landkreis auch auf sie angewiesen.

Landkreis will Betreibern helfen

„Wir sind allen Anbietern unglaublich dankbar“, sagte David Kahl. Und so bemühe sich die Kreisverwaltung, zum einen allen Betreibern detaillierte Informationen zur EDV-technischen Umgestaltung zu geben und Registrierungsinfos zur Verfügung zu stellen, damit sie die neuen Anforderungen erfüllen können.

Die erneute Einrichtung einer Teststation am Hagebaumarkt sieht Kahl als einen ersten Erfolg. Die Öffnung von Montag bis Samstag sei eine „Zielgröße“ und natürlich die Betreibung nach den Kriterien, die jetzt gefordert und notwendig sind.

KMG bemüht sich auch um erweiterte Öffnungszeiten

Damit kommt der Landkreis denjenigen entgegen, die sich nach der Schließung der Teststelle am Hagebaumarkt unter anderem bei der MAZ darüber beschwert hatten, dass es in Pritzwalk überhaupt nur noch eine Teststelle, nämlich die des KMG-Klinikums, gibt und diese zudem am Wochenende geschlossen ist – und das, wo gerade am Wochenende der Bedarf für Krankenbesuche sehr hoch ist.

Doch auch das könnte sich bald ändern: „Aktuell arbeiten wir an einem Konzept, das es eventuell ermöglicht, die Teststelle am KMG-Klinikum Pritzwalk auch wieder am Wochenende zu öffnen“, erklärte dazu KMG-Pressesprecher Franz Christian Meier.

Mehraufwand ohne zusätzliches Personal

Meier verweist dabei aber ebenfalls darauf, dass die Teststelle mit sinkender Inzidenz immer weniger aufgesucht wurde. „Für unseren Klinikbetrieb bedeutet das Betreiben der Teststelle einen Mehraufwand ohne zusätzliches Personal. Deshalb müssen wir immer schauen, wie wir einen reibungslosen Klinikbetrieb ermöglichen können und zusätzlich das Testangebot schaffen“, so Meier. Es werde geprüft, wann Mitarbeiter im Testzentrum eingesetzt werden können, ohne dass sie in der Klinik fehlen.

Im KMG-Klinikum sind zwei Besucher pro Patient möglich, wobei ein Patient maximal einmal am Tag Besuch empfangen kann. Eine Anmeldung zum Besuch ist erforderlich. Hierbei muss ein negativer Schnelltest vorgelegt werden, der nicht älter als 24 Stunden ist. Ein negativer PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt sein.

Bei Nachweis des vollständigen Impfschutzes kein Test nötig

Besuch sei ohne Test möglich, wenn mit Impfausweis oder EU-Zertifikat – auch per App – nachgewiesen werden könne, dass vollständiger Impfschutz vorliege. Dieser kann laut Franz Christian Meier auch über eine ärztliche Bescheinigung der Genesung von Covid-19 und eine darauffolgende Impfung, die mindestens 14 Tage und maximal sechs Monate vor dem Besuch durchgeführt wurde, nachgewiesen werden.

Derzeit können sich Angehörige, die Patienten im Klinikum Pritzwalk am Wochenende besuchen und einen Test benötigen, auf der betreffenden Station testen lassen.

Apotheker und Ärzte sind per se zu Tests berechtigt

David Kahl sieht noch eine weitere Möglichkeit, um die Zahl der Teststellen erhöhen zu können: „Die Test-Verordnung besagt auch, dass Apotheken per se berechtigt sind, Tests durchzuführen.“ Gleiches gilt für Arzt- und Zahnarztpraxen – manche sind ja schon im Testangebot gelistet. Aber auch hier gilt: Ärzte und Apotheker müssen dazu bereit und in der Lage sein. Kahl hofft nun auf weitere Rückmeldungen.

Von Bernd Atzenroth