Pritzwalk: Corona im KMG-Heim – Ursache unklar

Pritzwalk

Wie kam es zu dem massiven Corona-Ausbruch im Pritzwalker KMG-Seniorenheim? Diese Frage harrt immer noch der Antwort. „Wir arbeiten sehr eng mit dem zuständigen Gesundheitsamt zusammen. Weder für das Amt noch für uns ist nachvollziehbar, wie es zu der Ausbreitung kam“, heißt es dazu von KMG-Sprecher Christian Meier, nachdem am Freitag der Landkreis die Verantwortung für die Ursachenforschung beim Träger der Einrichtung, also der KMG, gesehen hatte.

In Pritzwalk haben sich auch viele Pfleger mit Corona infiziert

Meier aber ist sich sicher: „Wir haben in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt alles dafür getan, um eine solche Situation zu vermeiden.“ Hygienemaßnahmen seien umgesetzt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehrfach geschult und auch Besucher in den Hygienemaßnahmen unterwiesen worden. „Bereits seit vielen Monaten haben unsere Mitarbeiter*innen im körpernahen Kontakt zu unseren Bewohnern FFP-2-Masken getragen. Schutz- und Hygienematerial war und ist ausreichend vorhanden.“

Auch viele Pfleger haben sich in dem Heim infiziert. Ihr weiterer Einsatz ist ausgeschlossen, wie Meier betont: „Das Gesundheitsamt hat den Einsatz infizierter Pflegerinnen und Pfleger nicht befürwortet.“ Am kommenden Montag werde bei allen positiv getesteten Mitarbeitern mit einem PCR-Test der CT-Wert überprüft. Bei einer niedrigen Viruslast „besteht die Möglichkeit, dass das Gesundheitsamt Mitarbeiter unter bestimmten Auflagen zur Arbeit zulässt“, sagt Meier. Der Landkreis allerdings hatte derlei am Freitag rigoros ausgeschlossen.

KMG: Setzen bereits seit Monaten strenge Hygienekonzepte um

Auf die Frage, ob das Unternehmen jetzt bereits Konsequenzen aus dem Geschehen benennen könne, antwortete Meier, dass man bereits seit Monaten setzen wir strengste Hygienekonzepte umsetze. „Hierbei überprüfen wir fortwährend Optimierungspotenzial.“ Man habe gleich zu Beginn der Pandemie Maßnahmen umgesetzt, die über die Empfehlungen des RKI hinausgegangen seien. Meier: „Selbstverständlich setzen wir fortlaufend alles daran, um sowohl unsere Bewohnerinnen und Bewohner als auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor einer Infektion zu schützen.“

Derweil sind einige Corona-Patienten aus dem Heim bereits ins benachbarte KMG-Klinikum gebracht worden. Mit Stand vom Freitagabend befanden sich zwei Menschen dort auf der Intensivstation, und sieben sind auf Normalstation in Behandlung.

Von Bernd Atzenroth