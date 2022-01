Pritzwalk

Nach 42 Dienstjahren bei der Stadtverwaltung Pritzwalk geht Jutta Schröder zum Monatsende in den Ruhestand. Sie blickt damit auf die derzeit längste Dienstzeit aller Mitarbeiter zurück. Bürgermeister Ronald Thiel verabschiedete die 64-Jährige kürzlich gemeinsam mit ihrem Amtsleiter Dietmar Sachs in einer kleinen Feierstunde.

Seit 1980 immer dabei

Ganz ohne Emotionen ging das natürlich nicht. Im Jahr 1980 begann Jutta Schröder in der Stadtverwaltung Pritzwalk. Zunächst arbeitete sie in der Zentrale und vermittelte Telefonate. „Seitdem habe ich in vielen Bereichen gearbeitet“, erzählt sie. Zuletzt gehörte sie dem Fachgebiet Kultur, Freizeit, Tourismus, Jugend und Senioren im Citybüro an, wo sie sich unter anderem um die Seniorenarbeit kümmerte.

„Sie hat nie gesagt, das kann ich nicht“

Mit dem Bürgermeister verbinden Jutta Schröder fünf Jahre enger Zusammenarbeit: Sie war es, die ihm bei seinem Amtsantritt als Geschäftsbereichsleiter und stellvertretender Bürgermeister in der Stadt Pritzwalk 2012 in der Gartenstraße zur Seite stand. „Sie hat an keiner Stelle gesagt, das kann ich nicht oder das mache ich nicht“, erinnert sich Ronald Thiel.

Jutta Schröder möchte jetzt erst einmal die Ruhe genießen und freut sich darüber, dass sie morgens ausschlafen kann. Wenn ihr Mann in einem Jahr in den Ruhestand geht, möchten die beiden an die Ostsee ziehen: „Das ist unser großer Traum“, sagt die Pensionärin.

Von MAZonline