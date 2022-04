Pritzwalk: Diebe brechen Baucontainer auf

Pritzwalk

Unbekannte Täter haben sich zwischen Dienstag und Mittwoch an einem Baucontainer zu schaffen gemacht, der auf einem umzäunten Gelände des Kieswerks zwischen Pritz­walk und Buchholz stand. Sie hebelten zunächst das Fenster auf und betraten schließlich den Innenraum. Nach ersten Erkenntnissen wurde allerdings nichts entwendet.

Während der Anzeigenaufnahme wurde dann bekannt, dass es in jüngerer Vergangenheit bereits mehrfach zu Graffitischmierereien an dem Container gekommen war, die bisher aber nicht zur Anzeige gebracht wurden. Es handelte sich in den meisten Fällen um undefinierbare Schriftzüge.

Durch die Beamten wurden vor Ort zwei Strafanzeigen aufgenommen, der Gesamtschaden wird laut Polizeibericht mit etwa 150 Euro angegeben.

Von MAZonline