Pritzwalk

In die Pritzwalker Garage eines Großhändlers wurde eingebrochen. Der 34 Jahre alte Wittstocker, der in der Pritzwalker Hermann-Holz-Straße einen Warengroßhandel betreibt, entdeckte am Dienstag gegen 10 Uhr, dass jemand in die Garage eingedrungen war.

Etliche Kartons waren geöffnet und deren Inhalt wahllos in der Garage verteilt. Außerdem wurde eine Wand der Garage mit gelber Farbe beschmiert. Dem Mann entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Er zeigte den Diebstahl an.

Von MAZonline