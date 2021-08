Pritzwalk: Doppelhaushälfte steht voll in Brand

Pritzwalk

Im Lindengang in Pritzwalk ist am Montagabend eine Doppelhaushälfte in Brand geraten. Gegen 21.45 Uhr hieß es, Personen befinden sich noch im Gebäude und seien in Gefahr. Die Drehleiter der Pritzwalker kommt zum Einsatz Weitere Feuerwehren wurden alarmiert und sind auf Anfahrt, darunter auch aus Groß Pankow und aus dem Pritzwalker Ortsteil Schönhagen, in dem um 22.17 Uhr die Sirene erklang.

Ein Doppelhaus in Pritzwalk stand am Montagabend, 23. August, in Vollbrand. Die Feuerwehren hatten einen Großeinsatz. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Anzahl an Verletzten ist in Pritzwalk unklar

Die Feuerwehren sind noch damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Die Bergstraße ist ab Rewe voll gesperrt.

Der Rettungsdienst behandelt derweil Betroffene. Die Anzahl an Verletzten ist unklar.

Es handelte sich zudem nicht um den einzigen Feuerwehreinsatz an diesem abend im Raum Pritzwalk. Bereits gegen 18.25 Uhr brannte eine Strohmiete auf einem Reiterhof zwischen Kemnitz und Bölzke.

Vom Dachstuhl scheint in dem Haus nicht mehr viel übrig zu sein. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Ein Doppelhaus in Pritzwalk stand am Montagabend, 23. August, in Vollbrand. Die Feuerwehren hatten einen Großeinsatz. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Der Beitrag wird fortlaufend aktualisiert.

Von Marcus J. Pfeiffer und Bernd Atzenroth