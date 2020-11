Pritzwalk: Drei Tage Knieper-to-go in Neudorfer-Filialen

Pritzwalk

Sie geht los, die Knieperkohl-Saison. Und auch wenn die offizielle Auftaktveranstaltung am nächsten Samstag wegen des Corona-Lockdowns abgesagt werden musste, muss man auf eins nicht verzichten: Die leckeren Knieperkohl-Menüs, die die Neudorfer Fleischerei ansonsten vor Ort den Menschen kredenzt hätte.

Knieper plus Kassler plus Kohlwurst

Anstatt dessen gibt es jetzt so etwas wie eine „Knieper-to-go“-Variante, allerdings erst in der kommenden Woche: Am 19., 20. und 21. kann man genau diese Menüs in den Pritzwalker Filialen der Neudorfer Fleischerei fertig erwerben, wie jetzt Neudorfer-Geschäftsführer Enrico Dietsch erklärte.

300 Portionen werden dafür vorbereitet. Erwerben kann man sie „nicht warm, sondern als kaltes Menü“, wie Dietsch erklärt, und zwar solange der Vorrat reicht. Zum Knieperkohl kommen dabei pro Portion eine Scheibe Kassler sowie eine Kohlwurst.

Neudorfer ist Hauptproduzent der Prignitzer Spezialität

Sollte man dafür zu spät kommen, hat Dietsch einen Trost parat: „Knieperkohl gibt es ja sowieso.“ Schließlich ist die Neudorfer Hauptproduzent der Prignitzer Spezialität. „Natürlich kann der Knieper, der in zahlreichen Angeboten und Rezepturen verfügbar ist, auch für die spätere Zubereitung und den Verzehr erworben und mit nach Hause genommen werden“, so Enrico Dietsch weiter.

Enrico Dietsch. Quelle: Stephanie Fedders

Diese Aktion passt dann perfekt zum Motto der diesjährigen Knieperkohl-Saison: „Gutes zum Mitnehmen“. Auch wenn das eigentlich etwas anders gedacht war: Am 14. November wollten sich regionale Händler am Kulturhaus in Pritzwalk präsentieren und Ihre regionalen Spezialitäten bewerben.

„Knieper-to-go“ ist Plan B

Das Event, bei dem auf Initiative des Tourismusvereines Pritzwalk und Umgebung mit der Stadt Pritzwalk und in Kooperation mit dem Tourismusverband Prignitz regionale Spezialitäten wie Honig, Käse, Likör, Wurst- und Fleischwaren zwar ursprünglich zum Verkauf, jedoch coronabedingt nicht zum direkten Vor-Ort-Verzehr angeboten werden sollten, musste leider abgesagt werden.

Für die Neudorfer Fleischerei begann damit die Suche nach Plan B, und so kam man auf die Idee für „Knieper-to-go“. Und über die freut sich auch Mike Laskewitz, Geschäftsführer des Tourismusverbands Prignitz und sieht einmal mehr darin einen Beleg, dass die Neudorfer Fleischerei in Sachen Knieperkohl ein „Partner ist, der etwas schlagkräftiger ist“.

Fleischerei hat Corona bislang gut gemeistert

Ansonsten hofft Laskewitz, dass man das Prignitzer Regionalgericht schlechthin noch in der Saison auch in Gaststätten bekommen kann, die derzeit besonders hart vom Corona-Lockdown betroffen sind.

Auch vor der Neudorfer Fleischerei hat die Corona-Krise nicht halt gemacht. Dennoch zeigt sich Enrico Dietsch zuversichtlich. In der Bilanz gebe es eine „Riesenbeule“ und Einbußen, „aber uns gibt es noch“, betont er, „wir haben keinen nach Hause schicken müssen.“ Das sind immerhin knapp 90 Leute, die weiter in Lohn und Brot stehen.

Knieper gibt es ohnehin bei der Neudorfer Fleischerei, jetzt aber drei Tage lang auch ein Menü mit der Prignitzer Spezialität. Quelle: Tobias Kramer

Ein schwieriges Thema sei es, manchen Kunden von der Notwendigkeit der Hygienemaßnahmen zu überzeugen, berichtet der Neudorfer-Chef. Seinen Erfahrungen nach macht dabei entgegen den sonstigen Vermutungen eine eher ältere Kundschaft Probleme – wobei der größte Teil volles Verständnis zeigt. „Ansonsten haben wir die Krise bisher gut gemeistert.“

Neue Bratwurstkreation mit Knieper

2020 möchten die Neudorfer zudem mit einer neuen Kreation punkten – der Knieperkohlbratwurst. Ein Versuch, Knieperkohl und Bratwurst stilsicher und vor allem schmackhaft zu kombinieren. Die Produktion umfasst für diese Saison aktuell zwischen zwölf und fünfzehn Tonnen, wobei für diese Menge an fertigem Knieperkohl immerhin ungefähr 20 Tonnen Weißkohl, zehn Tonnen Grünkohl und eine Tonne Markstammkohl benötigt werden.

Knieperliebhaber sind aber jetzt nicht nur auf die elf Pritzwalker Filialen angewiesen: das begehrte Kohlgericht steht auch im Online Handel unter www.dieneudorfer.de zur Verfügung.

Von Bernd Atzenroth