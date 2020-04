Pritzwalk

Nach einer Auseinandersetzung in der Roßstraße von Pritzwalk mussten am Montagabend drei Personen im Rettungswagen medizinisch behandelt werden. Das bestätigte auf MAZ-Nachfrage Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord in Neuruppin.

Zum Tathergang: Gegen 18.45 Uhr hatte ein 20-jähriger Prignitzer ein Paar aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin, sie 34 und er 36 Jahre alt, geschlagen und mit einer Metallstange tätlich angegriffen. Das Paar trug dabei Verletzungen davon. Allerdings wehrte sich der 36-Jährige und fügte dem 20-Jährigen ebenfalls Verletzungen zu.

Grund: Hund des 20-Jährigen war angefahren worden

Grund für die Auseinandersetzung war nach Annahme der Polizei, dass das Paar, das im Auto in der Roßstraße unterwegs war, einen Hund angefahren hatte, der plötzlich vor den Wagen gelaufen war. Offenbar gehörte der Hund dem 20-Jährigen, der allerdings bei der Polizei auch kein Unbekannter ist, wie Ariane Feierbach verlauten ließ.

Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Dem 20-Jährigen droht nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz – die Metallstange kann laut Ariane Feierbach als Waffe angesehen werden.

