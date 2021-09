Pritzwalk

Während am Freitagabend in der Pritzwalker Innenstadt das Herbstleuchten seinen Höhepunkt erreichte, waren die fleißigen Hände auf dem Pritzwalker Trappenberg in den letzten Zügen, den anstehenden Kinoabend vorzubereiten. Denn an diesem Wochenende feierte der Pritzwalker Trappenberg eine kleine Premiere – besser gesagt ein Comeback.

Am Freitagabend wurde eine beliebter Pritzwalker Tradition wieder aufgenommen, die lange ruhte: Freilichtkino auf dem Trappenberg. Der Start der Sommerfilmtage, die am kommenden Wochenende fortgeführt werden, war ein großer Erfolg.

Die Freilichtbühne auf dem Trappenberg war gut gefüllt. Auch nach Beginn des Film kamen immer noch Gäste auf den Trappenberg. Quelle: Julia Redepenning

Pritzwalker Trappenberg wieder mit Leben erfüllt

Die Freilichtbühne war gut gefüllt. Kaum ein Platz blieb leer. Ein gutes Zeichen für die Veranstalter. Organisiert wurden die Kinotage auf dem Trappenberg von der Stadt Pritzwalk, den Stadtwerken sowie der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. „Ich denke, für den Start ist die Resonanz sehr gut“, sagte Bürgermeister Ronald Thiel, „und, ich würde es gerne weiterführen.“ Gerade für die letzte Aussage erhielt der Stadtchef viel Beifall von seinem Publikum.

„Unsere Kinotage sind so gut gelaufen und werden immer sehr gut angenommen“, sagte Mirko Seidel, Geschäftsführer der Pritzwalker Stadtwerke, „dann kam Corona und wir mussten pausieren.“ Als dann die Anfrage der Stadt kam, gefiel Mirko Seidel die Idee, auf dem Trappenberg ein Freilichtkino zu organisieren.

„Es war alles sehr kurzfristig, vieles war auch sehr schwierig“, sagte er, „aber wir haben es am Ende geschafft und ich kann von mir behaupten, dass ich zwei gute und zuverlässige Partner an meiner Seite hatte.“

Die Organisatoren bedankten sich für das Interesse der Gäste und eröffneten die Pritzwalker Sommerfilmtage. Quelle: Julia Redepenning

Probelauf für den Pritzwalker Trappenberg

Für Dirk Scherlies, Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, waren sowohl das Pritzwalker Herbstleuchten als auch der Kinoabend auf dem Trappenberg ganz besondere Erlebnisse: „Ich bin seit 1. April der neue Geschäftsführer und hatte jetzt einmal die Gelegenheit, die Pritzwalker richtig zu erleben.“

Sein Resultat: „Das Herbstleuchten war ein sehr schönes Fest und die auch der Kinoabend wird es werden.“ Zumindest war im Vorfeld für alles gesorgt worden, damit der Abend Kinoabend ein wunderbares Erlebnis für die ganze Familie wird. Neben ausreichend Platz sorgte das Pritzwalker Kulturhaus zusätzlich für das leibliche Wohl.

Um 21 Uhr wurden die Pritzwalker Filmtage dann mit dem Film „Catweazle“ mit Otto Waalkes gezeigt. Der symbolische Eintritt von nur 1 Euro, der für alle vier Kinoabende pro Person gilt, wird am Ende aller Veranstaltungen sogar noch gespendet. Das hatten die Stadtwerke Pritzwalk im Vorfeld bereits angekündigt.

Am Freitag gab es zudem um 22.30 Uhr eine farbenfrohe Lasershow für alle Besucher. Ebenfalls waren der Bismarckturm und der Weg hinauf zur Waldbühne stilvoll erleuchtet. Am Samstag ging es gleich weiter. Um 21 Uhr wurde der zweite von insgesamt vier Filmen auf dem Trappenberg gezeigt – mit einem Vorprogramm.

Auch der Bismarckturm auf dem Trappenberg wurde kunstvoll in Szene gesetzt. Quelle: Julia Redepenning

Und wer jetzt Lust auf Freilichtkino bekommen hat, kann bereits diesen Freitag die nächste Gelegenheit nutzen. Für den 10. September steht um 21 Uhr der Film „A Star is Born“ auf dem Programm. Bereits ab 20 Uhr spielt eine Percussionband.

Mit den Stelzenläuferinnen Leuchtdrache und Sternenfee sowie der Sängerin Vivec Lindhe wird um 20 Uhr der Samstagabend, 11. September, eröffnet. Auf dem Spielplan steht ab 21 Uhr „Godzilla vs. Kong“. der Eintritt beträgt pro Person 1 Euro.

Im Anschluss der Sommerfilmtage werden die Veranstalter die Abende auswerten. Sollte „der Test für den Trappenberg“, wie Ronald Thiel es nannte, ein positives Ergebnis erbringen, könnte es bald öfter wieder Veranstaltungen dieser Art auf dem altehrwürdigen Gelände geben.

Von Julia Redepenning