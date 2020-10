Pritzwalk

Für Aufsehen hat die Prignitzer Wandelgruppe, wie sich der Zusammenschluss zahlreicher Akteure und Künstler aus Pritzwalk und Umgebung nennt, nicht nur einmal gesorgt. Mit ihren ausgefallenen Performances auf dem Pritz­walker Marktplatz lockten sie zahlreiche Neugierige an.

Wandelgruppe und Esta-Ruppin eröffnen einen Laden der Vielfalt

„Uns ist damals aufgefallen, dass die Pritzwalker scheinbar nicht sehr offen sind“, meint Stefan Fulz von Esta-Ruppin. Prompt entstand die Idee, man könne einen Anlaufpunkt in Pritzwalk schaffen, um über bestimmte Themen zu sprechen, um daraus Ideen und Denkanstöße zu entwickeln. Jetzt ist es soweit: Die Wandelgruppe ist in ein leeres Ladenlokal in der Meyenburger Straße 12 eingezogen.

Anzeige

Diese Idee, eine Außenstelle in Pritzwalk zu eröffnen, gab es schon länger. „Wir sind auf die Suche nach einem leerstehenden Ladenlokal gegangen“, erklärt Stefan Fulz, „und nach zwei Wochen sind wir fündig geworden.“ Das Lokal steht ganz unter dem Slogan: „Die Prignitz wandelt sich – sei dabei“. Der kleine Laden mit Schaufenster sei zudem eine Außenstelle von Esta-Ruppin.

Ein Ort für Ideen und um seine Meinung zu äußern

„Unsere Gruppe ist ein Zusammenschluss von Menschen verschiedenen Alters, verschiedener Berufe und vielfältiger Lebensentwürfe“, erklärt es Chady Seubert, „wir alle sorgen uns um die Zukunft unseres Heimatplaneten samt seiner Bewohner und möchten etwas dagegen tun.“

„Wir möchten uns über verschiedene Themen unterhalten“, erklärt Stefan Fulz, „Von Migration, über Integration und dem Klimawandel wird alles dabei sein.“ Natürlich sind die Ansprechpartner noch für weit mehr offen. „Wir versuchen einen Ort schaffen, an dem die Prignitzer sich austauschen können, Diskussionen entfachen oder einfach sagen dürfen, was sie stört“, fügt Filz hinzu.

Wünsche wurden an die Wand geschrieben

Aufgrund der Corona-Pandemie habe man aber auf eine große Eröffnungsfeier verzichtet, heißt es von Chady Seubert. Die Schauspielerin aus Hasenwinkel (Stadt Pritzwalk) ist von Beginn an Mitglied der Wandelgruppe. „Wir wollen hier jedem die Möglichkeit geben, dass er Veränderungen anstoßen kann“, sagt sie, „und hier darf gemeckert werden.“

Und Idee wurden am Eröffnungstag schon zahlreich gesammelt. Dafür hängten die Akteure riesige Plakate an die Wand. Jeder der einen Vorschlag hatte, konnte diesem an die Wand schreiben – für alle gut lesbar. Jeder konnte seine persönlichen Wünsche äußern.

So ist es von vielen ein großes Anliegen, einen Informationsabend bezüglich der Wahl des Ortes Helle ( Groß Pankow) als mögliches Endlager für nuklearen Abfall, zu organisieren. Dafür möchten sich die Akteure der Gruppe einen Experten einladen. Ebenfalls wurde der Wunsch geäußert, es solle doch eine Art „Welcome-Center“ für Neupritz­walker geben.

Landpartie ist in Planung

Vorerst soll das Büro in der Meyenburger Straße an zwei Tagen in der Woche besetzt sein. Zudem gibt es schon Termine für feste Veranstaltungen. „Wir möchten neben der Arbeit hier im Büro auch raus aufs Land fahren“, sagt Chardy Seubert.

Es soll eine Art Landpartie sein. „Wir werden zum Beispiel Ende Oktober die Künstler besuchen, die sich am Tag der offenen Ateliers beteiligen“, erklärt sie, „und möchten dann mit ihnen ins Gespräch kommen.“ Bereits am Wochenende, 10. und 11. Oktober, möchte die Gruppe in Perleberg die „Internationalen Ferienspiele“ Veranstalten.

Vielleicht gibt es dann auch schon einen passend Namen für den neuen Laden in der Pritzwalker Innenstadt. Vorschläge gab es genügend, mit zum Teil witzigen Wortspielen wie „Pritz Walk Inn“. Vorerst soll es die neue Anlaufstelle bis zum 31. März geöffnet sein.

Wenn es mit der Finanzierung klappt und die Nachfrage entsprechend hoch ist, könnte es eine Verlängerung geben. Für weitere Informationen steht Stefan Fulz als Ansprechpartner zur Verfügung. Er ist erreichbar unter der Telefonnummer 0151/16 68 71 10 oder per Mail an s.fulz@estaruppin.de.

Von Julia Redepenning